『できる Google NotebookLM』無料公開キャンペーンが3日間で129万PVを記録、重版3刷決定を受けて11月26日（水）から全文無料公開を再び実施

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋 隆志）は、書籍『できる Google NotebookLM 可能性は無限大！自分専用AIノート活用法』の重版3刷決定を記念して、2025年11月26日（水）から28日（金）までの3日間限定で、本書の全文無料公開キャンペーンを実施いたします。

https://book.impress.co.jp/items/cp251126(https://book.impress.co.jp/items/cp251126)

キャンペーン対象期間：2025年11月26日（水）～28日（金）

■3日間の全文無料公開で129万PVを記録する大反響！ 短期間で重版3刷が決定

2025年8月に発刊された本書は、ユーザー提供の資料だけを情報源とする高い信頼性が特長の生成AI「Google NotebookLM」の具体的な活用法を解説しており、発売以降、業務効率化を志向する読者から高い評価を得ています。10月に実施した全文無料公開キャンペーンでは、期間中、無料公開の紙面閲覧ソフト（インプレスWebブックビューアー）の表示回数が累計129万回、来訪ユーザー数が3.6万人に達しました。このアクセス実績は、Google NotebookLMに対する読者の関心の高さと強い学習意欲を示すものです。

■重版3刷の決定を受け全文無料公開キャンペーンを再び実施

前回のキャンペーン終了後、無料公開を見逃したとの声が読者から寄せられたこと、および、販売好調により重版3刷が決定したことへの感謝を込めて、今回、全文無料公開を再び実施する判断に至りました。今回のキャンペーンは、2025年11月26日（水）から11月28日（金）までの3日間限定で実施いたします。無料公開には、前回と同様に「インプレスWebブックビューアー」を使用し、インターネット接続環境があれば、パソコンやスマートフォンのWebブラウザーから、登録手続きなしに本書の全ページを閲覧いただけます。

当社は、本書の再公開を通じて、実務に直結する生成AI活用法の普及に寄与し、ビジネスパーソンの生産性向上を支援してまいります。

■紙面の閲覧には「インプレスWebブックビューアー」を使用書籍の内容はWebブラウザーで閲覧できます。■本書は以下のような方におすすめです- AIトレンドに乗り遅れたくないけれど、具体的な活用法が見えない人- 各種のAIツールを使ったことがあるが、アウトプットにあまり活かせていない人- 業務効率化や情報整理を求めるビジネスパーソン■書誌情報

書名：できるGoogle NotebookLM 可能性は無限大！自分専用AIノート活用法

著者：清水理史＆できるシリーズ編集部

発売日：2025年8月27日（水）

ページ数：208ページ

サイズ：B5変形判

定価：1,870円（本体1,700円＋税10％）

電子版価格：1,870円（本体1,700円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02258-9

◇Amazonの書籍情報ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/4295022586

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101051

■本書の構成

基本編 第1章 NotebookLMの基本操作

基本編 第2章 ソースをもとに情報を生成しよう

基本編 第3章 ノートブックで情報共有しよう

活用編 第4章 情報をすばやくまとめる

活用編 第5章 煩雑な業務を効率化する

活用編 第6章 資料を深堀りして学習に役立てよう

活用編 第7章 雑多なデータをまとめる

■著者プロフィール

清水理史（しみず まさし）

1971年東京都出身のフリーライター。雑誌やWeb媒体を中心にOSやネットワーク、ブロードバンド関連の記事を数多く執筆。「INTERNET Watch」にて「イニシャルB」を連載中。主な著書に『できるWindows 11』『できるWindows 11 パーフェクトブック 困った! ＆便利ワザ大全』『できるChatGPT』『自分専用AIを作ろう！カスタムChatGPT活用入門』『できるUiPath StudioX はじめての業務RPA』『できるCopilot 改訂2版』などがある。

以上

