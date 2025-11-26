エムトラスト株式会社、子会社TORCHES株式会社による不動産クラウドファンディングサービス「TORCHES(トーチーズ)」を開始
『希望は、すべての土地にある。』を理念に掲げ、不動産業を通じて社会課題の解決に取り組むエムトラスト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松井眞紀、以下「エムトラスト」）は、当社100％子会社であるTORCHES株式会社（本社：徳島県徳島市、代表取締役：與那嶺健人）が、2025年11月24日（月）より不動産クラウドファンディングサービス「TORCHES（トーチーズ）」を正式に開始したことをお知らせします。
サービスサイト：https://www.torches.fund
公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@592opnrs
エムトラストはこれまで、土地の価値づくりや不動産の運用・開発に取り組む中で、多様な不動産プロジェクトを手がけてきました。また、他社のクラウドファンディング・プラットフォームを通じて累計100件以上の物件を供給・償還してきた実績があります。
今回立ち上げる「TORCHES（トーチーズ）」は、こうした現場の知見と物件のノウハウを、より多くの投資家に届けるための新たな取り組みです。
投資家の皆さまが安心して利用できるサービス運営を目指し、エムトラストグループ全体で支援してまいります。
今後の展開
当社グループは、TORCHESの開始を機に、自社ブランドによる資産運用サービスを拡大していく一方で、これまで通り、他社の不動産クラウドファンディング・プラットフォームへの物件提供や協力も継続して行います。
私たちは、健全な不動産クラウドファンディング市場の形成には、事業者同士が良質な案件を提供し合い、透明性の高い運用を積み重ねることが不可欠だと考えています。
そのため、当社は自社に閉じることなく、業界全体の信頼性向上に資する取り組みを進め、プラットフォーム横断で投資家の皆さまに安心していただける環境づくりに貢献してまいります。
今後もTORCHESでは案件の精査を徹底し、自社運営と外部連携の両面から、不動産投資の新しい選択肢を広げていきます。
【会社概要】
会社名：エムトラスト株式会社
所在地：〒104-002 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階
設立：2015年10月21日
代表者：代表取締役 松井 眞紀
資本金：50,000,000円
事業内容：住宅分譲事業
電話番号：03-6281-9050
コーポレートサイト：https://www.m-trust.co.jp/