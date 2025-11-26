パーソルクロステクノロジー、「Microsoft Japan Partner of the Year 2025」にて「Education アワード」を受賞

パーソルクロステクノロジー株式会社



「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループで、テクノロジーソリューション事業を手がけるパーソルクロステクノロジー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：正木 慎二、以下：パーソルクロステクノロジー）は、日本マイクロソフト株式会社（本社：東京都港区、以下：日本マイクロソフト）が主催する「Microsoft Japan Partner of the Year 2025」にて「Educationアワード」を受賞したことをお知らせします。

■大学向けのシステム導入で多くの実績を残し、「Education アワード」を受賞

「Microsoft Japan Partner of the Year」は、日本マイクロソフトが革新的なクラウドテクノロジーおよび起業家精神を有するパートナー企業を対象に、卓越した功績と社会的インパクトを称え表彰するプログラムです。

パーソルクロステクノロジーは、2020年より6年連続の受賞となり※1、本年度は「Education アワード」を受賞しました。

※1 2020年～23年まではパーソルプロセス＆テクノロジーとして受賞していましたが、2024年7月の吸収分割により同社のシステムソリューション事業をパーソルクロステクノロジーが承継しました。このため、2024度からはパーソルクロステクノロジーとしての受賞となります。

＜Education アワードについて＞

「Education アワード」は、教育業界においてMicrosoftの最新テクノロジーを活用し、優れたサービスや革新的なソリューションを提供したパートナー企業に贈られる賞です。

今回パーソルクロステクノロジーは、全国の大学および教育機関などを対象に、主にMicrosoft Azure Virtual Desktop（仮想デスクトップ基盤、以下：AVD）を中心とした教育機関向けのシステム導入を行いました。この1年間においては、11の大学および教育機関の合計1万ユーザー以上を対象に高パフォーマンスなAVDを導入したことで、多くの学生・教職員が場所に縛られずに大学のネットワーク環境に接続することができる環境を実現。

AVDの導入時には、Microsoft Defender for Cloudの導入推進も行い、セキュリティ体制の構築支援も実施しました。より柔軟な学びの環境と多様なはたらき方を、安心・安全なセキュリティの下で実現した点が高く評価されました。

＜受賞情報＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124595/table/73_1_893e6d4c1d27e12eb2681f4705151025.jpg?v=202511270455 ]

＜エンドースメント＞

日本マイクロソフト株式会社 執行役員常務 パートナー事業本部長 浅野 智さまよりエンドースメントをいただきました。

パーソルクロステクノロジー株式会社さまの「Education アワード」受賞を心よりお祝い申し上げます。

パーソルクロステクノロジー株式会社さまは、Microsoft製品に関する幅広い知見と高い技術力を活かし、教育機関を含む多様なお客さまのIT活用と変革を積極的に支援されております。

同社の業界知見とテクノロジーが融合することで、次世代教育のデジタル革新が加速し、未来の学びを共に創り上げていけることは、私たちにとっても大きな喜びです。

日本マイクロソフトは、パーソルクロステクノロジー株式会社さまが業界のフロンティアカンパニーとしてさらなる成長を遂げることを、力強く支援してまいります。

パーソルクロステクノロジーはこれからも日本マイクロソフトとの協働を通じて、人と組織の生産性向上に貢献するとともに、グループビジョンである「はたらいて、笑おう。」の実現を目指してまいります。

