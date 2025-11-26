ヘアバンド　ヘアクリップ　ヘアピン　シュシュ　2025年冬新作11月26日より本格展開　卸売　義烏雑貨　満天下　オリジナル名入れ　問屋・卸売業者、流通・小売業者に向き新規取引先募集開始

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンスの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに義烏市場のヘアクリップ卸販売を開始しましたことをご報告します。靴下、着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

日本口座あり、ドアtoドア配達 10日間オリジナルネームタグ縫付、紙タグPP包装即納 名入れ印刷可 自社の工場を持ち、早い、印刷代、金型代、内職代激安

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto

