エミー賞受賞作『アーケイン』のすべてがここに。アートブック『The Art and Making of Arcane』12月下旬発売

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp）は、『The Art and Making of Arcane -アート&メイキング オブ アーケイン-』（著：Elisabeth Vincentelli）を2025年12月下旬に発売いたします。

『アーケイン』『LoL』ファン必携！創造の源泉を紐解く「究極のアートブック」誕生。未公開コンセプトアートと制作秘話を満載！

詳細を見る :https://www.borndigital.co.jp/book/9784862466457/

大ヒットNetflixアニメーションシリーズ「アーケイン」のイラストやコンセプトアートを贅沢に詰め込んだ「The Art and Making of Arcane」。エミー賞受賞作「アーケイン」の舞台裏に入り込める、豪華な装丁の一冊が登場。

本書では、Riot GamesとFortiche Productionによる革新的なアニメーション作品に没入し、ビジュアル体験を存分に楽しむことができます！初期のアートスタイル、キャラクターデザインの変遷、世界観を構築するコンセプトアートなど、「アーケイン」のクリエイティブなプロセスとビジョンをまとめた、究極のアートブックです。

「アーケイン」そして「League of Legends」のファンなら、人気のチャンピオンたちのビジュアル開発、ピルトーヴァーとゾウンの感動的な景観、ヘクステックとシマーの魅力的な発明に目を奪われるはずです。

また、キャラクターのビジュアルの変遷を示す初期デザイン、広大な背景および美術設定を惜しみなく掲載。加えて、20人以上の主要アニメーター、ライター、ディレクター、アーティスト、ゲームデザイナー、ミュージシャン、その他多数のクリエイターたちへのインタビューを収録しました。

本書の見どころ

・オリジナルアート

世界的な成功を収めたゲームを、批評家から称賛されるアニメーション作品へと昇華させた、未公開の美しいコンセプトアートを収録。

・独占インタビュー

Riot GamesとForticheの開発チームが語る、ルーンテラの世界に映画のスポットライトを当てた革新的なプロセス。

・舞台裏へ

「アーケイン」の登場人物や場所のインスピレーションおよび試行錯誤の舞台裏、重要なシーンのブレイクダウン、そしてForticheの職人的アニメーションスタイルの源泉を深く探る「The Art and Making of Arcane」は、瞬時に爆発的な人気を博したダイナミックな作品を創り上げた、最高の仕事と才能を記録した1冊です。

■書籍概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/195_1_464cee954b5430ce88038d13becade8e.jpg?v=202511270426 ]Amazonでのご予約はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/4862466451