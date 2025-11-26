日本中央住販、インテリアショップ「unico」と業務提携を開始― 契約者様・オーナー様限定で特別優待を提供 ―
unico イオンモール大和郡山店 外観
株式会社日本中央住販は、このたび株式会社ミサワが展開するインテリアショップ「unico（ウニコ）」と業務提携を締結いたしました。
unicoは、「自分らしくいられる心地よい空間づくり」をコンセプトにしたオリジナル家具やファブリックなどを扱うブランド。住空間に寄り添ったデザイン性と高い品質で、多くのファンを持つライフスタイルショップです。
今回の提携によって、日本中央住販のご契約者様・オーナー様限定で、unicoの商品を特別優待価格にてご購入いただけるようになりました。
ソファ・ダイニングセット・照明・ラグなど、住まいを彩る幅広いラインアップを、お得にご利用いただけます。
unico イオンモール大和郡山店
unico イオンモール大和郡山店
unico イオンモール大和郡山店
unicoでは、専属コーディネーターが住まいに合わせた家具選びを提案する無料インテリアコーディネートサービスが提供されています。
お客様のライフスタイルや好みに合わせ、間取りや動線を踏まえた最適なレイアウトをご提案されることで、家づくりをインテリアの面からも、より豊かで心地よい暮らしに彩ることができます。
本提携を機に、日本中央住販は、これまで以上にお客様の理想の暮らしをかなえる総合的なサポートを強化し、「しあわせの家づくり」を実現してまいります。
※画像は2025年11月時点のものです。
「まるっとしあわせ」をコーポレートメッセージとして、関わる全ての人々がしあわせになる暮らしを提供する日本中央住販グループ――地域社会への貢献と安心できる住まいを追求し続けるハート＆テクノロジーで躍進するリーディングカンパニー
日本中央住販本社
1986年以来、住まいを通じて地域のお客様のしあわせを追求し続けてきた日本中央住販は、間もなく創業40年を迎えようとしています。いつもその時代に即した最先端の技術と、常に先を見据えた行動力で地域の皆様に信頼と実績を積み上げてまいりました。今もなおそのチャレンジ精神を忘れることなく、あらゆる分野にアンテナを張り地域に貢献できる発想と想像力で邁進しております。「家」は快適に暮らすだけの建物ではなく、そこに住む人のライフスタイルをしあわせにする要素がなければなりません。住む人が心身ともに健康で、尚且つ地域や地球環境をも考慮した次世代にも通用する家づくりを追求し続けていくことが重要です。
そのためには家族が常に健康に恵まれ、笑顔の絶えないしあわせな家を提供し続けたいと考えています。家は人々の暮らしや生活の最も基本となる大切な拠点です。毎日が安心・安全・快適な暮らしを実現できる家づくりをお約束することで、しあわせをその地域全体へと波及させ、多くの人々にしあわせになっていただきたいと考えております。このように「体」「心」「地域(地球)」の3つの健康を目指すという「健康家族宣言」を掲げ、住むだけでしあわせになる家づくりを実現させる事が我々の使命なのです。これからも常にお客様の立場に立って、様々な問題解決と希望に満ちた未来を創造し地域社会に貢献していく所存です。日本中央住販は、地域の皆様の信頼を大切にし、共にしあわせになれる住まいのベストパートナーとしてこれからも歩み続けます。
株式会社日本中央住販グループ
■株式会社日本中央住販
本社所在地 ：奈良県奈良市法華寺町70-1
大阪本部 ：大阪府大阪市北区大深町4‐20 グランフロント大阪 南館 タワーA 22階
代表者 ：代表取締役社長 安井 利次
設立 ：1986年12月1日
資本金 ：8,000万円
宅建業免許 ：国土交通大臣（6）第5538号
建設業許可 ：国土交通大臣許可（般-4）第24519号
実績 ：4,140棟超 ※日本中央住販グループ2025年4月集計
：奈良県戸建分譲事業売上高ランキング14年連続第1位
※2025年8月東京商工リサーチ奈良支店調べ
■株式会社日本中央住販滋賀
所在地 ：滋賀県大津市におの浜4-7-7
代表者 ：代表取締役社長 谷手 二代
設立 ：2014年10月29日
宅建業免許 ：滋賀県知事(1)第3960号
建設業許可 ：滋賀県知事(般-6)第13304号
〈事業内容〉
新築一戸建分譲事業 /売買・仲介事業 /宅地造成事業 /注文建築事業 /リフォーム事業 /インテリア販売 /賃貸事業 /資産活用・マンション事業 /外食レストラン事業
公式ホームページURL ：https://home-ncj.co.jp/
会社案内デジタルブックURL：https://home-ncj.meclib.jp/ncjcompanyguide/book/index.html