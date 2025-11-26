AIによるビジネス変革・業務効率化を加速させる展示会 AI World｜来場登録受付中
AIによってビジネス変革・業務効率化を加速
AI World(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka)
「AI導入を検討したいが、情報が多すぎて選べない」
「各社に個別問い合わせする時間がない」
「自社に本当に合うツールがわからない」
AI製品・ソリューションの選定に、こんな課題を感じていませんか?
AI Worldは、業務効率化・DX推進を目指すすべての企業のための、AI製品比較・導入検討の場です。
生成AI、チャットボット、データ分析ツール、RPA連携ソリューションなどあらゆる業種・部署で活用できる最新AI製品が一堂に集結。
1日で複数のソリューションを比較検討でき、導入企業の成功事例も直接聞くことができます。
「まず何から始めればいいか分からない」という方も大歓迎。
AI活用の第一歩を踏み出すヒントが、きっと見つかります。
来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/ai-osaka
AI・DXをテーマとした特別講演を一部紹介
特別講演一覧はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/ai-osaka
展示会・特別講演での学びを最大化する交流会
トークラウンジ詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/networking/14867
大好評！お友達紹介キャンペーン実施中
Amazon ギフトカード500円分を 「あなた」と「紹介した方」のお二人に進呈！
詳細はこちら(https://www.bizcrew.jp/referral/2025-win-osaka-dxbijai)
---＜展示会概要＞-------------------------------
AI World 2025 冬 大阪
展示会HP：
https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka
会 期：
2025年12月17日(水)～12月19日(金)
10時～17時
会 場：
インテックス大阪(1・2号館)
主 催：
DX 総合EXPO 実行委員会／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会
後 援：
（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会
--------------------------------------------------