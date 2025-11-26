アクタス税理士法人の藤田 益浩氏が「経理業務DX最前線サミット 2025 Winter」へ登壇決定　税務・会計実務で使える生成AI活用を解説

株式会社インボイス

この度、株式会社インボイス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：仁多見 斎、以下「インボイス」）は、2025年12月9日（火）に開催する無料オンラインカンファレンス【経理業務DX最前線サミット 2025 Winter ～次世代の経理へ デジタルとAIによる業務プロセス改革13選～】へアクタス税理士法人（代表：粕谷 直人 本社：東京都港区）の藤田 益浩氏の登壇が決定したことをお知らせいたします。

詳細・申込：https://media.invoice.ne.jp/lp/conference2025/winter/invoice.html(https://media.invoice.ne.jp/lp/conference2025/winter/invoice.html)

セッション概要

2025年12月9日(火) 11:15～11:55

ChatGPTからカスタムAIまで！税務・会計実務で使える生成AI活用セミナー

2025年に入り、生成AIの進化が加速し、税務・会計分野でもAI活用の重要性が高まっています。 本セミナーではChatGPTをはじめ、Claude 3.7、PerplexityAI、Mapifyなど多様なツールを税務・会計業務で活用する具体的な事例を解説します。特化型GPTを用いたカスタムAI構築や、効果的なプロンプトの作成など、実践的なノウハウも提供します。 AIを使って業務効率化と質の向上を目指しましょう。

カンファレンス詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/113945/table/161_1_41470b6b32b372d2da72a8edb60b44be.jpg?v=202511270355 ]申込み特典

また、本カンファレンスに申込みいただいた方には2週間視聴可能なカンファレンスのアーカイブ動画をお申込み特典として配布しています。動画の送付はカンファレンス終了後から1週間以内に送付いたします。

当日視聴するお時間がないといった方は是非アーカイブ動画でのご視聴をお待ちしております。

株式会社インボイス

URL： https://www.invoice.ne.jp/

所在地： 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1-1 住友不動産麹町ガーデンタワー

当社株主： 芙蓉総合リース株式会社（100％）

グループ会社: エクストリーク株式会社

〇請求書に関するお役立ち情報サイト

https://media.invoice.ne.jp/

〇本件に関する問合せ先

株式会社インボイス マーケティング推進部 田嶌

TEL：03-5275-7241

メールアドレス：inv-mktg@invoice.ne.jp