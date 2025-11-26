メディフォン、次の組織成長フェーズに向け採用ページを全面リニューアル

メディフォン株式会社

医療機関向け遠隔医療通訳や企業の健康経営支援を行うメディフォン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：澤田真弓、以下「メディフォン」）は、事業規模の拡大および組織成長フェーズへの本格的な移行に伴い、採用ページを全面的にリニューアルいたしました。

新採用ページはこちら :https://mediphone.co.jp/recruit/■リニューアルの背景

メディフォンは、外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone（メディフォン）」やクラウド健康管理システム「mediment（メディメント）」を通じて、医療現場が抱える“コミュニケーション”の課題や企業の“健康管理”の課題に取り組んできました。近年は医療機関・企業の双方からのニーズが高まり、事業拡大とともに組織規模も急速に成長しています。

こうした成長を持続可能なものとし、次のフェーズに向けた強固な組織基盤を築くため、当社では採用戦略の再構築を進めています。医療通訳にとどまらず、「mediment」による健康管理支援領域も拡大していることから、より多様な専門性を持つ人材が求められています。そこで今回、多様な仲間との出会いを広げ、当社の価値や魅力を明確に伝えるため、採用ページを全面リニューアルいたしました。

新採用ページでは、求職者が当社の目指す方向性や働く魅力を直感的に理解できるよう、情報設計・コンテンツ・デザインを抜本的に刷新いたしました。

また、当社のミッション・ビジョンと共に、今年新たに策定した「5つのバリュー」についても紹介し、メディフォンらしい価値基準をわかりやすく提示しています。

■採用ページリニューアルのポイント

1. カルチャーを伝える情報発信の強化

ベンチャーならではの推進力に加え、ミッション・ビジョン・5つのバリューを基盤としたカルチャーを紹介。“新しい多様な社会のための医療インフラ”を実現するため、多様性を尊重し合う環境づくりを大切にしていることを表現しました。

2. 多様性を伝えるコンテンツの充実

業務内容・働く理由・キャリア展望を紹介する各部門のメンバーインタビューや、「データで見るメディフォン」として平均年齢・出身国数・女性管理職比率などを公開。画像ギャラリーでは社内やイベントの雰囲気も直感的に伝えています。

3. 視認性を高めたUI/UXデザイン

ユーザーフローの再設計やモバイル最適化により、必要な情報に迷わず辿れる設計に刷新。「医療×DX」の先進性とベンチャーのエネルギーを鮮明なグリーンで表現し、メディフォンの新たな世界観を体感できるページへと進化しました。

今回の採用ページリニューアルを契機に、当社のビジョンに共感し、共に未来を創る仲間との出会いをさらに加速します。今後も全社一丸となり、「すべての多様な人々が自分の意思でできるだけ長くいきいきと活躍する社会」の実現のため取り組んでまいります。

◆代表取締役CEO澤田真弓のインタビュー記事が「BRIDGE」に掲載されました

澤田がメディフォンを創業するまでの経緯をはじめ、組織づくりにおいて大切にしていること、「mediPhone」・「mediment」２つの事業に込めた熱い想いなど、社会課題解決への覚悟が伝わる記事となっております。ぜひ、ご一読ください。

【BRIDGE】社会からこぼれ落ちた課題に、人生を賭けるーメディフォン・澤田真弓CEOが描く医療と多様性の未来(https://thebridge.jp/2025/11/12526-storium-story)

◆メディフォン株式会社について

外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone（メディフォン）」（https://mediphone.jp/）およびクラウド健康管理サービス「mediment（メディメント）」（https://mediment.jp/）を中心に、日本医療の国際化とDXを推進しています。

「mediPhone」は医療機関のみならず自治体や医療団体など全国約88,000機関で導入され、外国人患者と医療従事者の言葉の壁を解消しています。「mediment」は産業医面談や健診データ管理をデジタルで最適化し、約30万人の従業員の健康経営や予防医療を支えています。

“新しい多様な社会のための医療インフラ”の構築をミッションに掲げ、国籍や言語、働き方にかかわらず誰もが安心して医療にアクセスできる仕組みを提供し、人々が主体的に健康を守れる社会基盤づくりを目指します。

本社：〒107-0052 東京都港区赤坂6-14-2 赤坂倉橋ビル

設立：2018年6月

代表者：代表取締役CEO 澤田真弓

事業内容：医療通訳事業、健康管理SaaS事業、その他関連事業

URL： https://corp.mediphone.jp/company/