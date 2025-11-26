採用向けTikTokサービス『RecBuzz』をローンチ！

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都、代表取締役：新井崇徳）は、SNSを活用した採用支援サービス「RecBuzz（リクバズ）」を正式リリースしたことをお知らせいたします。

「RecBuzz」は、TikTokやInstagramを中心としたショート動画・写真投稿を活用し、企業の魅力を効果的に伝える“SNS採用広報”を一気通貫で支援するサービスです。企画・撮影・編集といったクリエイティブ制作から、アカウント運用、分析、改善提案までを網羅。採用ターゲットに刺さる発信を設計することで、認知拡大と応募導線の最適化を実現します。

求人広告代理店として500社以上の採用支援実績を持つDelightが蓄積してきたデータとノウハウをもとに、SNS時代の採用課題に応える新しいアプローチとして「RecBuzz」を提供いたします。

採用向けSNS運用サービス「RecBuzz」の魅力

RecBuzzのサービスページはこちら :https://recup.delight21.co.jp/lp/recup-sns?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=recup_release累計500社以上の採用支援実績

これまで500社以上の採用支援を行う中で、各企業の魅力を求職者に伝えるための最適な打ち出し方を蓄積してきました。

SNS採用においても、その知見を活かし、業界・職種ごとの応募傾向を踏まえた効果的な発信を設計します。

採用特化型のSNS運用

採用領域に特化して培ってきたノウハウをもとに、TikTok・Instagramで成果につながるコンテンツ制作と運用戦略を提供。

ショート動画を軸に、ターゲット層の行動特性に合わせた“採用ブランディング”を構築し、認知拡大から応募獲得までの流れを強化します。

媒体の提案から運用代行まで一気通貫で支援

各SNSの特性や企業の採用課題に応じて、最適な媒体選定・アカウント設計・クリエイティブ制作・投稿運用・データ分析までをワンチームで対応。

分散しがちなSNS運用を一本化し、無駄のない運用体制と改善サイクルで成果最大化を実現します。

期間限定の無料採用相談を実施中

まずは無料で資料をダウンロードする :https://recup.delight21.co.jp/request?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=recup_release

現在、RecBuzzではSNSを活用した採用に課題を感じている企業様向けに、「1時間の無料SNS採用相談」を実施しています。

貴社の採用ターゲットや既存の広報・募集状況を分析し、

・どのSNSがターゲット層に最もリーチしやすいか

・どのような動画・投稿が求職者の反応を高めるか

・TikTok・Instagramをどう活用すると応募導線が強化できるか

など、実務に直結する具体的な改善策をご提示します。

SNS発信をこれから始めたい企業様も、すでに運用している企業様も、まずはお気軽にご相談ください。

【会社概要】

まずは無料で採用相談を申し込む :https://recup.delight21.co.jp/contact_recbuzz?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=recup_release

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

会社URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサルティング事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp