神戸のイルミネーションめぐるファンラン　アンカー神戸ランニングサークルＸ15　12月９日にランイベント　アシックス協力　終了後は懇親会も　参加者募集

株式会社 神戸新聞社

アンカー神戸ランニングサークル「Ｘ15（クロスフィフティーン）」は12月９日(火)18時から、市内のイルミネーションをめぐるランニングイベントを開催します。アシックスの協力イベント第３弾で、当日は、アシックスランニングコーチも参加し、走り方指導なども受けられるまたとない機会となります。イベントでは数キロを走りながら市内のイルミネーションスポットをめぐった後、名刺交換などのビジネス交流を行い、その後、希望者のみで懇親会（会費制）を開催します。アンカー会員以外でも参加できます。名刺ご持参で、この機会にご参加ください。

詳細は下記のサイトをご確認ください。

詳細を見る :https://anchorkobe.com/information/detail.php?id=36947

【X15について】

・毎月２回、定期的にランニング練習会を開催（平日夜、休日の午前）

・15分以上ランニングをして、気持ちのUpliftを感じましょう。15分は、サークル名の由来にもなっています

（※「X」には「を超える」の意味があるほか、テクノロジー文脈では未来志向や先端技術を連想させることが多く、「革新的」「先進的」というアンカーのイメージも連想させます。「X」の字の形からは、"交流"と"時計を4分割すること"も想起させます。「約15分のランニングを通じて交流を深めてほしい」との願いも込めました）

・ランニング練習会前か後、不定期でビジネス交流会、セミナー等を催します。アルコールを伴う懇親会の場合もあります

・サークル活動の他に、希望者を募って大会やイベントへの参加も企画します

・参加者には、メンバーの活動の見える化のため、「ASICS Runkeeper」の利用をしていただきます

・アンカー会員は、アンカー内での更衣が可能です。非会員の方は、各自ランニングステーションなどの場所をご利用ください・メンバー間の連絡は、Facebookグループで行います

※15分9秒の研究についてこちら(https://corp.asics.com/jp/press/article/2022-03-31)

※運動とメンタルヘルスの関係性について（アシックスプレスリリースより）こちら(https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/stateofmindstudy2024)

アンカー会員だけでなく、ビジネス交流や健康増進に関心がある18歳以上ならだれでも参加できます。奮ってご参加ください。

【アンカー神戸】

2021年４月26日オープン

開設、施設整備：神戸市

運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体

会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。

月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）

法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）

イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。

アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。

■アンカー公式サイトはこちら(https://anchorkobe.com/)

〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階

TEL (078) 325 - 1414 EMAIL: contact@anchorkobe.com