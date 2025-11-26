DUALホールディングスの「空室通電DX」と日本情報クリエイトの「賃貸革命」がシステム連携に向けた開発に着手

株式会社DUALホールディングス

株式会社DUALホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役：足立 守平、以下「DUALホールディングス」）は、自社が提供する「空室通電DX」と、日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054、以下「日本情報クリエイト」）が提供する賃貸管理ソフト「賃貸革命」とのシステム連携に向けて開発に着手したことをお知らせいたします。

■背景・概要

空室時の電気手続き代行サービス「空室通電DX」と賃貸管理ソフト「賃貸革命」のシステム連携を、2026年の提供開始に向けて開発を進めております。

この連携により、「賃貸革命」で登録された契約・退去情報が「空室通電DX」へ自動で連携され、空室期間に必要となる電気の通電および停止を自動的に行うことが可能になります。これまで個別に行っていた空室電気の手続きがスムーズに進むようになり、手続き漏れの防止や作業負担の軽減が期待できます。また、退去から入居までの運用フローを効率的に整えることにも寄与します。

さらに、DUALホールディングスが提供する入居者向けライフライン手続き代行サービス「ライフラインConcierge(R)」と、日本情報クリエイトが提供する「電子入居申込サービス」は既に連携しております。「ライフラインConcierge(R)」では、入居者の代わりに電気・ガス・インターネットなどのライフライン手続きをまとめて代行するとともに、最適なプランの案内も行い、入居時の利便性向上や手続きの簡素化に寄与しています。

今後もDUALホールディングスと日本情報クリエイトは、不動産DXの推進を通じて、管理会社様の業務効率化とサービス品質向上に貢献する取り組みを進めてまいります。

■「空室通電DX」とは

空室通電DXは、空室期間に発生する電気の通電・停止手続きを代行するサービスです。 管理会社様が抱える空室電気まわりの業務負担をまとめて軽減できます。

サービス詳細：https://dual-hd.co.jp/business/#business__dx

■ライフラインConcierge(R)とは

電気・ガス・水道など、入居者様のライフラインの新居でのご利用開始手続きを代行する不動産賃貸仲介会社・管理会社様向けのサービスです。入居者様に代わり、電気・ガス・インターネットなどの新居での新規契約・開通手続きを行うと同時に、新電力や新都市ガスなどのプランをご案内し、入居者様が新居で最適なプランをスムーズにご利用いただけるようサポートします。

サービス詳細：https://dual-hd.co.jp/business/#business__concierge

■「賃貸革命」とは

賃貸業務から管理業務まで一元管理できる、集客・管理に強い管理業務支援サービスです。入退去管理から家賃管理まで一元管理することで情報処理のミス・ロスを大幅に軽減することができます。

「賃貸革命11」は、日本情報クリエイトが提供する不動産管理業務支援ソフト「賃貸革命」シリーズの最新版です。2017年リリースの「賃貸革命10」から約8年ぶりとなるバージョンアップであり、操作速度の改善や賃貸管理業務の自動化・効率化を実現する様々な機能強化を行いました。

これまで全国の不動産管理会社様にご利用いただいてきた「賃貸革命」の使いやすさを継承しつつ、現場の業務負担を減らすための最新機能を多数追加しております。

なお、「賃貸革命10」からのデータ・帳票の引き継ぎにも対応しており、すでにご利用のお客様もスムーズに移行・運用開始いただけます。

詳細：https://www.n-create.co.jp/pr/product/kakumei-chintai/

■電子入居申込サービスとは

電話やFAXでのやり取りはもう必要ありません！ 不動産管理会社様の手間とコストを削減し、入居申込から審査までオンラインで完結できる入居申込システムです。 当社の電子入居申込機能は業者間物件流通サービス リアプロBBの管理会社様向け機能です。 入居希望者・仲介会社・家賃保証会社とのやり取りがオンラインで完結できるので入居申込業務を効率化でき、テレワークにも最適です。 また、他社付だけでなく自社付の際にもご利用可能です。

詳細：https://www.n-create.co.jp/pr/product/denshi_nyukyo_moushikomi/

■ DUAL ホールディングスについて

DUALホールディングスは、「お客さま喜び創造集団になる」ことをビジョンとして掲げ、全てのお客さまと向き合っていきます。

会社名：株式会社DUAL ホールディングス

代表者：代表取締役 足立 守平

設立：2009年1月8日

資本金：5,000万円（別途、資本準備金の計上あり）

所在地：東京都品川区北品川1-8-11 Daiwa品川Northビル8F

コーポレートサイト： https://dual-hd.co.jp/

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社名：日本情報クリエイト株式会社

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

設立：1994年8月1日

資本金：730,128,200円（2025年6月30日現在）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

コーポレートサイト：https://www.n-create.co.jp/