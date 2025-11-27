こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
5年目を迎える冬の定番「ビーフシチューパイ」 今年はチーズが進化して新登場！「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」12月3日（水）から期間限定販売！
カマンベール×チェダー×ゴーダの3種のチーズでさらに贅沢に！
サクサクのパイ、ビーフシチューに、とろける3種のチーズで、心もカラダも温まるご褒美パイ！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、じっくり煮込んだビーフシチューをサクサク食感のパイで包み、昨年新たにチーズが入った冬の定番お食事パイの「ビーフシチューパイ」に、今年はカマンベールチーズ、チェダーチーズ、ゴーダチーズの3種のとろ〜りなめらかなチーズが入って進化した新商品「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」を、12月3日（水）から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売いたします。
マクドナルドでは、創業当時から「ホットアップルパイ」をレギュラーメニューとして親しんでいただいているほか、風味豊かでサクサクの食感が楽しめるさまざまな味わいのスイーツパイやお食事パイを期間限定メニューとしてご提供しています。2021年に初登場した「ビーフシチューパイ」は、心も身体もあたたまる“冬限定のお食事パイ”として、販売開始以来毎年多くのお客様からご好評をいただいております。昨年は初の試みとしてチーズ入りの「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」を期間限定で販売し、こちらも大変多くのお客様に冬ならではの味わいをお楽しみいただきました。ビーフシチューパイの初登場から5年目となる今年は、3種のチーズが入ってさらにパワーアップした「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」として新登場します。
「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」は、フォンドボーを増量し、新たにバターを加えてよりコク深く仕上げたビーフシチューフィリングに、カマンベール、チェダー、ゴーダの3種のチーズを使用したクリーミーでまろやかな味わいのチーズフィリングを合わせ、サクサクのパイで包みました。牛肉と野菜の旨みをじっくり引き出したビーフシチューフィリングとクリーミーなチーズの相性が楽しめる、冬だけのご褒美パイを、冬の寒い朝にほっと一息つきたいときのモーニングメニューとして、ランチやディナータイムのバリューセット(R)ご一緒に、また小腹がすいた時のスナックメニューとして、1日中さまざまなシーンでお楽しみください。
毎年冬のマクドナルドを彩る俳優・多部未華子さんが12月2日（火）から放映の新TVCMに出演します。友人から「ビーフシチューパイ？」と言われた多部さんが「チ、チ、チィ〜！」といたずらっぽい表情で「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」の登場をお伝えします。パイを頬張りおいしさが溢れ出す多部さんの表情にもご注目ください。また、寒い冬の季節に心温まるXキャンペーンもご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
サクサクのパイ、ビーフシチューに、とろける3種のチーズで、心もカラダも温まるご褒美パイ！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、じっくり煮込んだビーフシチューをサクサク食感のパイで包み、昨年新たにチーズが入った冬の定番お食事パイの「ビーフシチューパイ」に、今年はカマンベールチーズ、チェダーチーズ、ゴーダチーズの3種のとろ〜りなめらかなチーズが入って進化した新商品「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」を、12月3日（水）から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売いたします。
「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」は、フォンドボーを増量し、新たにバターを加えてよりコク深く仕上げたビーフシチューフィリングに、カマンベール、チェダー、ゴーダの3種のチーズを使用したクリーミーでまろやかな味わいのチーズフィリングを合わせ、サクサクのパイで包みました。牛肉と野菜の旨みをじっくり引き出したビーフシチューフィリングとクリーミーなチーズの相性が楽しめる、冬だけのご褒美パイを、冬の寒い朝にほっと一息つきたいときのモーニングメニューとして、ランチやディナータイムのバリューセット(R)ご一緒に、また小腹がすいた時のスナックメニューとして、1日中さまざまなシーンでお楽しみください。
毎年冬のマクドナルドを彩る俳優・多部未華子さんが12月2日（火）から放映の新TVCMに出演します。友人から「ビーフシチューパイ？」と言われた多部さんが「チ、チ、チィ〜！」といたずらっぽい表情で「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」の登場をお伝えします。パイを頬張りおいしさが溢れ出す多部さんの表情にもご注目ください。また、寒い冬の季節に心温まるXキャンペーンもご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。