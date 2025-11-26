ホリデー気分をギュッと詰めて！Bears & Friendsの限定ミックス「フルーツジュース・クリスマスミックス」が今年も登場
ドイツ発のプレミアムグミ専門店 Bears & Friends（ベアーズ＆フレンズ） は、
ホリデーシーズンを彩る限定商品 「フルーツジュース・クリスマスミックス」 を
2025年11月25日（火）より12月25日（木）までの1ヶ月間限定で発売いたします。
本商品は、クリスマスシーズンにぴったりの特別なアソートで、
可愛らしいモチーフのグミと、人気のフルーツフレーバーを詰め合わせた限定ミックスです。
プレゼントや手土産はもちろん、ご自身への“ホリデーギフト”としても楽しめるラインナップとなっています。
■ 商品概要
商品名： クリスマスミックス
販売期間： 2025年11月25日（火）～ 12月25日（木）
販売価格： 500円 50g（税込）
販売場所： Bears & Friends 公式オンラインショップ
特長：
クリスマス限定のモチーフを中心にしたスペシャルアソート
フルーティーで食べやすい人気フレーバーをバランスよくミックス
期間限定・数量限定のため、毎年ファンから高い人気を集める季節商品
イベント出店情報 クリスマスミックスやクリスマスデザインパッケージを販売
Bears & Friendsは、ホリデーシーズンに向けて、各イベントにて
「フルーツジュース・クリスマスミックス」や
クリスマスデザインパッケージを販売いたします。
クリスマスギフトや手土産にぴったりの商品を揃えて、みなさまのご来場をお待ちしております。
■ナショナル田園店 最後のマルシェ（11月30日）
長年地域に愛されてきたナショナル田園店は、2025年11月30日17時をもって閉店されます。
Bears & Friendsは、同日開催される「最後のマルシェ」に出店いたします。
【開催日時】
2025年11月30日（日）
10:00～17:00ごろ
※状況により早めに終了する場合があります。
【場所】
ナショナル田園店 敷地内
〒158-0085 東京都世田谷区玉川田園調布2-6-21
■広尾プラザ・ガーデン『クリスマスフェア 2025』
クリスマスマーケット（12月20日～24日）
華やかな広尾の街で開催される『クリスマスフェア 2025』に出店いたします。
『広尾で出会うクリスマス 2025』 ホリデーの雰囲気あふれる5日間です。
【開催日時】
2025年12月20日（土）～12月24日（水）
※5日間開催
【出店時間】
センターコート・STS：10:00～19:00（最終日は18:00まで）
屋外：10:00～18:00（最終日は17:00まで）
【出店場所】
広尾プラザ（センターコート・ガレリア・その他エリア）
■ 本件に関するお問い合わせ先
合同会社Curcuma Design
担当：宮武（みやたけ）
公式オンラインストア(https://shop.bearsandfriends.jp/)
https://shop.bearsandfriends.jp/
(メール)︎ info@bearsandfriends.jp
■Instagram(https://www.instagram.com/bearsfriends.jp/)