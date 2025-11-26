ホリデー気分をギュッと詰めて！Bears & Friendsの限定ミックス「フルーツジュース・クリスマスミックス」が今年も登場

ドイツ発のプレミアムグミ専門店 Bears & Friends（ベアーズ＆フレンズ） は、
ホリデーシーズンを彩る限定商品 「フルーツジュース・クリスマスミックス」 を
2025年11月25日（火）より12月25日（木）までの1ヶ月間限定で発売いたします。


本商品は、クリスマスシーズンにぴったりの特別なアソートで、
可愛らしいモチーフのグミと、人気のフルーツフレーバーを詰め合わせた限定ミックスです。
プレゼントや手土産はもちろん、ご自身への“ホリデーギフト”としても楽しめるラインナップとなっています。





■ 商品概要

商品名： クリスマスミックス



販売期間： 2025年11月25日（火）～ 12月25日（木）
販売価格： 500円 50g（税込）
販売場所： Bears & Friends 公式オンラインショップ
特長：


クリスマス限定のモチーフを中心にしたスペシャルアソート


フルーティーで食べやすい人気フレーバーをバランスよくミックス


期間限定・数量限定のため、毎年ファンから高い人気を集める季節商品






イベント出店情報 クリスマスミックスやクリスマスデザインパッケージを販売

Bears & Friendsは、ホリデーシーズンに向けて、各イベントにて


「フルーツジュース・クリスマスミックス」や


クリスマスデザインパッケージを販売いたします。


クリスマスギフトや手土産にぴったりの商品を揃えて、みなさまのご来場をお待ちしております。









■ナショナル田園店 最後のマルシェ（11月30日）


長年地域に愛されてきたナショナル田園店は、2025年11月30日17時をもって閉店されます。
Bears & Friendsは、同日開催される「最後のマルシェ」に出店いたします。


【開催日時】
2025年11月30日（日）
10:00～17:00ごろ
※状況により早めに終了する場合があります。


【場所】
ナショナル田園店 敷地内
〒158-0085 東京都世田谷区玉川田園調布2-6-21




■広尾プラザ・ガーデン『クリスマスフェア 2025』


クリスマスマーケット（12月20日～24日）


華やかな広尾の街で開催される『クリスマスフェア 2025』に出店いたします。
『広尾で出会うクリスマス 2025』　ホリデーの雰囲気あふれる5日間です。


【開催日時】
2025年12月20日（土）～12月24日（水）
※5日間開催


【出店時間】


センターコート・STS：10:00～19:00（最終日は18:00まで）


屋外：10:00～18:00（最終日は17:00まで）


【出店場所】
広尾プラザ（センターコート・ガレリア・その他エリア）






