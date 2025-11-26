ホリデー気分をギュッと詰めて！Bears & Friendsの限定ミックス「フルーツジュース・クリスマスミックス」が今年も登場

合同会社Curcuma Design

ドイツ発のプレミアムグミ専門店 Bears & Friends（ベアーズ＆フレンズ） は、

ホリデーシーズンを彩る限定商品 「フルーツジュース・クリスマスミックス」 を

2025年11月25日（火）より12月25日（木）までの1ヶ月間限定で発売いたします。

本商品は、クリスマスシーズンにぴったりの特別なアソートで、

可愛らしいモチーフのグミと、人気のフルーツフレーバーを詰め合わせた限定ミックスです。

プレゼントや手土産はもちろん、ご自身への“ホリデーギフト”としても楽しめるラインナップとなっています。

■ 商品概要

商品名： クリスマスミックス



販売期間： 2025年11月25日（火）～ 12月25日（木）

販売価格： 500円 50g（税込）

販売場所： Bears & Friends 公式オンラインショップ

特長：

クリスマス限定のモチーフを中心にしたスペシャルアソート

フルーティーで食べやすい人気フレーバーをバランスよくミックス

期間限定・数量限定のため、毎年ファンから高い人気を集める季節商品

イベント出店情報 クリスマスミックスやクリスマスデザインパッケージを販売

Bears & Friendsは、ホリデーシーズンに向けて、各イベントにて

「フルーツジュース・クリスマスミックス」や

クリスマスデザインパッケージを販売いたします。

クリスマスギフトや手土産にぴったりの商品を揃えて、みなさまのご来場をお待ちしております。

■ナショナル田園店 最後のマルシェ（11月30日）

長年地域に愛されてきたナショナル田園店は、2025年11月30日17時をもって閉店されます。

Bears & Friendsは、同日開催される「最後のマルシェ」に出店いたします。

【開催日時】

2025年11月30日（日）

10:00～17:00ごろ

※状況により早めに終了する場合があります。

【場所】

ナショナル田園店 敷地内

〒158-0085 東京都世田谷区玉川田園調布2-6-21

■広尾プラザ・ガーデン『クリスマスフェア 2025』

クリスマスマーケット（12月20日～24日）

華やかな広尾の街で開催される『クリスマスフェア 2025』に出店いたします。

『広尾で出会うクリスマス 2025』 ホリデーの雰囲気あふれる5日間です。

【開催日時】

2025年12月20日（土）～12月24日（水）

※5日間開催

【出店時間】

センターコート・STS：10:00～19:00（最終日は18:00まで）

屋外：10:00～18:00（最終日は17:00まで）

【出店場所】

広尾プラザ（センターコート・ガレリア・その他エリア）

■ 本件に関するお問い合わせ先

合同会社Curcuma Design

担当：宮武（みやたけ）



公式オンラインストア(https://shop.bearsandfriends.jp/)

https://shop.bearsandfriends.jp/

(メール)︎ info@bearsandfriends.jp

■Instagram(https://www.instagram.com/bearsfriends.jp/)