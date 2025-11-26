【ゲッターズ飯田が3名様を特別鑑定！】「味のマルタイ」×『ゲッターズ飯田の五星三心占い2026』　読んで・食べて・即開運！　Xプレゼントキャンペーン実施

株式会社朝日新聞出版

株式会社朝日新聞出版（本社・東京中央区）は、「即席棒状めん」でおなじみの株式会社マルタイ（本社・福岡市西区）と”開運コラボ”と称し、Xプレゼントキャンペーンを実施します。

キャンペーン詳細はこちら :https://www.marutai.co.jp/campaign/archives/251

『ゲッターズ飯田の五星三心占い2026』を読んで、棒ラーメンを食べて即開運！

Xプレゼントキャンペーンに参加して、サイン入り『ゲッターズ飯田の五星三心占い2026』をゲットしませんか？ 「成功者は麺が好き」（『ゲッターズ飯田の五星三心占い』より）と話すゲッターズ飯田が、抽選で3名様を特別鑑定いたします（オンライン鑑定）。

■キャンペーン詳細ページ：https://www.marutai.co.jp/campaign/archives/251

【キャンペーン概要】

マルタイ公式Xのフォロー＆引用リポストで応募すると、抽選で12名様に「即開運！」間違いなしのプレゼントが当たります！

マルタイ公式X：https://x.com/marutai

期 間：2025年12月1日（月）11時11分～2025年12月11日（木）夜11時11分

応募方法：１.マルタイ公式X（＠marutai）をフォロー

２.＃自分のタイプをつけて、キャンペーン投稿を引用リポスト

当選者数：12名様

景 品：『マルタイラーメン』11袋（1袋2食入り）

あなたのタイプ本（ゲッターズ飯田のサイン入り！）1冊

さらに、抽選で3名様をゲッターズ飯田が特別鑑定いたします！（オンライン鑑定）

▼あなたのタイプ、5秒で診断▼

https://www.asahi-getters.com/2026/

【著者プロフィール】

ゲッターズ飯田

これまで8万人を超える人を無償で占い続け、20年以上占ってきた実績をもとに「五星三心占い」を編み出し、芸能界最強の占い師としてテレビなど各メディアに数多く登場する。

『ゲッターズ飯田の五星三心占い』は、9年連続100万部を出版し、シリーズ累計1300万部を超えている（2025年11月現在）。全12タイプから自分のタイプを診断して、お正月は家族や恋人、友達と開運を！ 『ゲッターズ飯田の五星三心占い2026』は、朝日新聞より絶賛発売中です！

『ゲッターズ飯田の五星三心占い2026』

定価：各1397円（税込）

発売日：2025年9月10日

【味のマルタイ】

「笑顔と幸せを食卓に」という経営理念のもと、福岡に本社を構え、即席めんを製造販売している食品メーカーです。即席棒状めんのパイオニア「マルタイラーメン」（通称：棒ラーメン）をはじめ、家庭用皿うどん人気No.1の「長崎皿うどん」や「長崎ちゃんぽん」（カップめん）、業界初・即席とんこつスープの袋めん「屋台ラーメンとんこつ味」など、九州の味にこだわりながら様々な商品をお客様にお届けしています。