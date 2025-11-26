タネトシカケ 高口氏・日本マーケティング学会 会長西川教授ら豪華登壇『SPEAKS ‐ 進化する顧客体験サミット ‐』｜12.11(木) 開催！

株式会社ニューピークス株式会社タネトシカケ 代表取締役 高口祐之氏、法政大学 経営学部 大学院経営学研究科 教授 西川英彦氏

株式会社ニューピークス（NEWPEAKS.inc）は、「SPEAKS ‐ 進化する顧客体験サミット ‐ 」を2025年12月11日（木）にオンラインで開催します。

今回のテーマは「売上最大化のためのCXイノベーション」。業界トップランナーが集結し、生成AI、CX戦略、ブランディングなど多角的なテーマによる全7セッションを通じて、時代に即した顧客体験のアップデートと、これからのビジネス成長に必要な視点を明らかにします。

CX向上やデジタルトランスフォーメーション、BtoC事業に携わる皆さまは、ぜひご参加ください。

▍SPEAKS - 進化する顧客体験サミット- とは？

本イベントは、「顧客体験」に向き合うすべてのビジネスパーソンのための学びの場です。

異なる見地から顧客体験を探究するトッププレイヤーたちのセッションを通じて、

最新の事例やソリューションを学び、進化し続ける「顧客体験」の現在地を立体的に捉えることで、

時代に合わせたコミュニケーション展開とビジネス成長の実現を目指します。

▍参加方法

下記よりご登録ください。(所要時間10秒~20秒)

とりあえず申し込む :https://www.newpeaks.co.jp/speaks/cx/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks

今回のリリースでは、一部セッションの情報を掲載いたします。

▍セッション１.

CX設計の真実～今すぐWHO/WHAT/HOWの外へ出ろ～

株式会社300Bridge 代表取締役 藤原 義昭氏 (元ユナイテッドアローズCDO)▍セッション２.

顧客起点のCX改善 現在地から始める3ステップアプローチ

▍開催概要

株式会社Asobica coorum エヴァンジェリスト 高橋 幸大氏

開催日時： 2025年12月11日（木）13:00～ (申込者限定見逃し配信有)

参加費用： 無料

開催場所： オンライン

参加対象： 経営者、マーケティング担当者、CX・デジタルトランスフォーメーション推進者、toC事業に携わるビジネスパーソン

主催 ： 株式会社ニューピークス

協賛 ：株式会社ヤプリ、Recustomer株式会社、株式会社STANDS、伊藤忠ファッションシステム株式会社、株式会社Asobica、（順不同）

▍こんな方におすすめ！

・自社の顧客体験を刷新し、売上最大化を実現したい経営者や事業責任者の方

・最新のデジタルトランスフォーメーション、生成AI、消費者データ活用など、革新的なCX事例に興味をお持ちのマーケティング担当者

・企業の顧客接点やサービス設計を再構築し、新たな価値創造を模索しているCX・イノベーション推進者

・最新の顧客体験ソリューションや実践事例を通じて、自社の取り組みに活かしたい方

詳細確認・申込はこちら :https://www.newpeaks.co.jp/speaks/cx/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks

▍お問い合わせ

株式会社ニューピークス

SPEAKS事務局

info_speaks@newpeaks.co.jp

▍株式会社ニューピークスとは

ニューピークスは「しくみとしかけで、ビジネスを革新する」をテーマに、イベントマーケティングを

アップデートする各種サービスを展開しています。

HP：https://newpeaks-biz.com/

・イベント開催を企画~開催まで一気通貫で支援するサービス「NEWSTREAM」

https://www.newpeaks.co.jp/newstream/(https://www.newpeaks.co.jp/newstream/)