【新刊情報】「1万円から不動産投資」が可能に。高将司氏著『新NISAにプラスして1万円でできる資産運用を教えてください！』が11月26日発売！
株式会社フォーウェイ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲山洋平）は、グループ出版社パノラボより、株式会社LEVECHY代表取締役・高将司氏による新刊『新NISAにプラスして1万円でできる資産運用を教えてください！』を2025年11月26日（水）に発売いたします。
本書は、注目を集める「不動産クラウドファンディング」をテーマに、誰もが1万円から始められる新しい資産運用の仕組みをやさしく解説。聞き手として『すみません、金利ってなんですか？』（サンマーク出版）などで知られる元国税局ライターの小林義崇氏を迎え、税金やリスク管理などもわかりやすく解説した“これからの時代の投資入門書”です。
■本書の概要
1万円で不動産投資ができる時代。
「不動産クラウドファンディング」は、資産形成の新しい武器になります！
「新NISAだけで本当に十分なの？」
「みんながやっているから新NISAを始めたけど、次に何をすればいいの？」
「もっと効果を実感できる投資先はないかな？」
そんな疑問を抱える投資初心者に向けて、本書は“新NISAの次の一手”として注目を集める「不動産クラウドファンディング」をわかりやすく紹介します。
■不動産投資の常識が変わる
これまで不動産投資といえば、一部の富裕層や専門家に限られた世界のものでした。
しかしいま、「クラウドファンディング」というテクノロジーの登場によって、
誰もが“1万円”という少額から不動産投資に参加できる時代が到来しています。
「でも、本当に安全なの？」
「時間も手間もかかりそう……」
「仕組みがよくわからない」
そんな不安を抱える方も、本書を読めばきっと安心できます。
■本書でわかること
- 不動産クラウドファンディングの仕組みと“安全である理由”
- 実際に投資を始めるための具体的なステップ
- 他の金融資産とのバランスを取ったポートフォリオの作り方
- 不動産クラウドファンディングが持つ将来性とポテンシャル
- 避けて通れない税金の基礎知識
難しい専門用語を極力使わず、初心者にもやさしく解説。
読み終わる頃には“不安がワクワクに変わる”一冊です。
不動産クラウドファンディングに興味を持ったら、まず最初に読むべき入門書といえます。
■目次
第1章 新NISA“だけ”で本当に十分？
第2章 知識ゼロでもできる不動産クラウドファンディングとは？
第3章 不動産クラウドファンディングは安全なんですか？～メリットとデメリットについて～
第4章 実際に不動産クラウドファンディングを始めてみよう
第5章 リスクとリターンを理解して自分に合った資産を選ぼう
第6章 忘れちゃいけない税金のこと
第7章 正直、不動産クラウドファンディングに将来性はあるの？
■著者プロフィール
著者：高 将司（こう・しょうじ）
1985年、東京生まれ。起業家・投資家。株式会社LEVECHY代表取締役。
2006年にサヴィルズ・ジャパン（英国本社）へ入社し、日本市場立ち上げに参画。最年少ながら実績を伸ばし、基盤構築に貢献した。2012年にジャパン・プロパティーズ株式会社を設立し、2024年に株式会社LEVECHY（レベチー）へ社名変更。
「金融の民主化」を掲げ、不動産クラウドファンディングを運営。現在、会員数は約25,000人、累計運用資産は230億円を突破し、業界を代表するサービスへと成長させている。堅実な成長を重ねながら、金融と不動産の未来をデジタルで切り拓くことに挑み続けている。
▼株式会社LEVECHYコーポレートサイト
https://levechy.jp/
▼不動産クラウドファンディング「LEVECHY」サービスサイト
https://levechy.com/
聞き手：小林義崇（こばやし・よしたか）
1981年、福岡県生まれ。西南学院大学商学部卒業。
2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。2017年7月、東京国税局を辞職し、フリーライターに転身。書籍や雑誌、ウェブメディアを中心とする精力的な執筆活動に加え、お金に関するセミナーを行っている。
■書誌情報
書名：新NISAにプラスして1万円でできる資産運用を教えてください！
著者：高 将司（株式会社LEVECHY 代表取締役）
聞き手：小林 義崇（元国税局ライター）
発売日：2025年11月26日（水）
定価：1,700円（税別）
判型：四六判
ページ数：216ページ
発行：株式会社フォーウェイ
発売：株式会社パノラボ
ISBN：978-4-910786-11-2
