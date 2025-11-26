【新刊情報】「1万円から不動産投資」が可能に。高将司氏著『新NISAにプラスして1万円でできる資産運用を教えてください！』が11月26日発売！

株式会社フォーウェイ

株式会社フォーウェイ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲山洋平）は、グループ出版社パノラボより、株式会社LEVECHY代表取締役・高将司氏による新刊『新NISAにプラスして1万円でできる資産運用を教えてください！』を2025年11月26日（水）に発売いたします。

本書は、注目を集める「不動産クラウドファンディング」をテーマに、誰もが1万円から始められる新しい資産運用の仕組みをやさしく解説。聞き手として『すみません、金利ってなんですか？』（サンマーク出版）などで知られる元国税局ライターの小林義崇氏を迎え、税金やリスク管理などもわかりやすく解説した“これからの時代の投資入門書”です。

■本書の概要

1万円で不動産投資ができる時代。

「不動産クラウドファンディング」は、資産形成の新しい武器になります！

「新NISAだけで本当に十分なの？」

「みんながやっているから新NISAを始めたけど、次に何をすればいいの？」

「もっと効果を実感できる投資先はないかな？」

そんな疑問を抱える投資初心者に向けて、本書は“新NISAの次の一手”として注目を集める「不動産クラウドファンディング」をわかりやすく紹介します。

■不動産投資の常識が変わる

これまで不動産投資といえば、一部の富裕層や専門家に限られた世界のものでした。

しかしいま、「クラウドファンディング」というテクノロジーの登場によって、

誰もが“1万円”という少額から不動産投資に参加できる時代が到来しています。

「でも、本当に安全なの？」

「時間も手間もかかりそう……」

「仕組みがよくわからない」

そんな不安を抱える方も、本書を読めばきっと安心できます。

■本書でわかること

- 不動産クラウドファンディングの仕組みと“安全である理由”- 実際に投資を始めるための具体的なステップ- 他の金融資産とのバランスを取ったポートフォリオの作り方- 不動産クラウドファンディングが持つ将来性とポテンシャル- 避けて通れない税金の基礎知識

難しい専門用語を極力使わず、初心者にもやさしく解説。

読み終わる頃には“不安がワクワクに変わる”一冊です。

不動産クラウドファンディングに興味を持ったら、まず最初に読むべき入門書といえます。

■目次

第1章 新NISA“だけ”で本当に十分？

第2章 知識ゼロでもできる不動産クラウドファンディングとは？

第3章 不動産クラウドファンディングは安全なんですか？～メリットとデメリットについて～

第4章 実際に不動産クラウドファンディングを始めてみよう

第5章 リスクとリターンを理解して自分に合った資産を選ぼう

第6章 忘れちゃいけない税金のこと

第7章 正直、不動産クラウドファンディングに将来性はあるの？

■販売ページ（リンク一覧）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4910786112/

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18401755/

全国の主要書店・オンライン書店にて発売中

■著者プロフィール

著者：高 将司（こう・しょうじ）

1985年、東京生まれ。起業家・投資家。株式会社LEVECHY代表取締役。

2006年にサヴィルズ・ジャパン（英国本社）へ入社し、日本市場立ち上げに参画。最年少ながら実績を伸ばし、基盤構築に貢献した。2012年にジャパン・プロパティーズ株式会社を設立し、2024年に株式会社LEVECHY（レベチー）へ社名変更。

「金融の民主化」を掲げ、不動産クラウドファンディングを運営。現在、会員数は約25,000人、累計運用資産は230億円を突破し、業界を代表するサービスへと成長させている。堅実な成長を重ねながら、金融と不動産の未来をデジタルで切り拓くことに挑み続けている。

▼株式会社LEVECHYコーポレートサイト

https://levechy.jp/

▼不動産クラウドファンディング「LEVECHY」サービスサイト

https://levechy.com/

聞き手：小林義崇（こばやし・よしたか）

1981年、福岡県生まれ。西南学院大学商学部卒業。

2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。2017年7月、東京国税局を辞職し、フリーライターに転身。書籍や雑誌、ウェブメディアを中心とする精力的な執筆活動に加え、お金に関するセミナーを行っている。

■書誌情報

書名：新NISAにプラスして1万円でできる資産運用を教えてください！

著者：高 将司（株式会社LEVECHY 代表取締役）

聞き手：小林 義崇（元国税局ライター）

発売日：2025年11月26日（水）

定価：1,700円（税別）

判型：四六判

ページ数：216ページ

発行：株式会社フォーウェイ

発売：株式会社パノラボ

ISBN：978-4-910786-11-2

■会社概要

会社名：株式会社パノラボ（出版社）

設立：2021年11月4日

代表者：代表取締役 仲山 洋平

所在地：東京都渋谷区鶯谷町3-1 SUビル2F

電話番号：03-6433-7587（書店注文対応用）

※その他、広報・出版に関するお問い合わせは株式会社フォーウェイまでお願いいたします。

会社名：株式会社フォーウェイ（発行元）

設立：2020年9月2日

代表者：代表取締役 仲山 洋平

所在地：東京都渋谷区鶯谷町3-1 SUビル2F

電話番号：03-6433-7585

公式サイト：https://forway.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社フォーウェイ

担当：江崎 雄二

TEL：03-6433-7585

E-mail：info@forway.co.jp

URL：https://forway.co.jp/