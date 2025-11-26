【芥川賞作家×東洋経済オンライン】連載開始と同時に単行本刊行！ラランド ニシダさんも絶賛!!『送り火』著者 高橋弘希氏による“痛快・世直しエンタメ小説”『子供部屋同盟』
2025年11月26日、株式会社東洋経済新報社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田徹也）は、2018年に『送り火』で第159回芥川賞を受賞した高橋弘希さんによる小説『子供部屋同盟』を刊行いたします。
東洋経済オンラインでは11月25日より本作の連載を開始。続きが気になる読者の方は、本書でいっき読みができます。
『子供部屋同盟』高橋弘希［著］
芥川賞作家×東洋経済オンラインの「異色コラボ」連載小説！
「子供部屋おじさん」が、あなたの復讐、請け負います。
パワハラ、詐欺、痴漢冤罪（えんざい）、書店万引き――。裁かれぬ現代社会の悪を、人知れず断罪する者たちがいた。ダークウェブに潜む謎の復讐代行組織「子供部屋同盟」。
社会から疎外された「子供部屋おじさん」たちが、その特異なスキルを武器に、歪んだ正義を執行する。芥川賞作家・高橋弘希が放つ痛快無比の世直しエンタメ！
東洋経済オンライン『子供部屋同盟』第1話（全4回）
【「この給料泥棒が！」部下を罵倒し続けた38歳パワハラ上司が“社会的に”抹殺された恐怖の復讐劇】
1章を4日にわけて毎日配信。第2話は12月2日より配信予定
◆第1話-１.
◆第1話-２.
ラランド ニシダさん絶賛！！
「子供部屋おじさんが魅せる復讐代行活劇
社会に蔓延する悪党。悪党に傷付けられた市民。市民が頼るのは子供部屋おじさん。子供部屋おじさん、悪党を討つ。」
――書店員からも、絶賛の声続々！――
高橋さんならではのダークな世界観がポップに昇華されていて、とても面白く、夢中で読みました。
登場人物達の、じりじりしたルサンチマンの描写がお見事で、スリリングな展開はまるで映画を観ているようでした。
――ジュンク堂書店池袋本店 市川真意さん
本当に「復讐は何も生まない」のか？
復讐することで生まれる感情に、あなたも気付いてみるといい。
――BUNKITSU TOKYO 成生隆倫さん
胸をスカッとさせたい方必見！個性豊かなこどおじ達が爽快な読了感を届けてくれます。
――大垣書店 C.Kさん
著者・高橋弘希さんより読者の皆さまへ
本作『子供部屋同盟』は、社会にルサンチマンを抱く子供部屋おじさんが、必殺仕事人となって悪を成敗するお話です。
作中ではパワハラ上司や、特殊詐欺集団や、いじめっ子が、謎のこどおじ集団“子供部屋同盟”によって、社会から抹殺（？）されていきます。
あるいはあなたが日常で殺意を抱くような存在も、作中で抹殺されているかもしれません。
成敗レベルは五段階。上履きに画鋲を入れるから、ぶっ殺すまで。
続きはウェブか本書にて！
目次
プロローグ
ファイル1 パワハラ上司成敗
ファイル2 オレオレ詐欺成敗
ファイル3 痴漢冤罪成敗
ファイル4 バイトテロ成敗
ファイル5 書店万引き犯成敗
ファイル6 いじめっこ成敗
エピローグ
書籍情報
書名：子供部屋同盟
著者：高橋 弘希
定価：1,760円（税込）
発売日：2025年11月26日
ISBNコード：9784492048221
体裁：四六版／並製／234頁
発行元：株式会社東洋経済新報社
