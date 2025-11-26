【芥川賞作家×東洋経済オンライン】連載開始と同時に単行本刊行！ラランド ニシダさんも絶賛!!『送り火』著者 高橋弘希氏による“痛快・世直しエンタメ小説”『子供部屋同盟』

2025年11月26日、株式会社東洋経済新報社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田徹也）は、2018年に『送り火』で第159回芥川賞を受賞した高橋弘希さんによる小説『子供部屋同盟』を刊行いたします。



東洋経済オンラインでは11月25日より本作の連載を開始。続きが気になる読者の方は、本書でいっき読みができます。




『子供部屋同盟』高橋弘希［著］

芥川賞作家×東洋経済オンラインの「異色コラボ」連載小説！


「子供部屋おじさん」が、あなたの復讐、請け負います。


パワハラ、詐欺、痴漢冤罪（えんざい）、書店万引き――。裁かれぬ現代社会の悪を、人知れず断罪する者たちがいた。ダークウェブに潜む謎の復讐代行組織「子供部屋同盟」。


社会から疎外された「子供部屋おじさん」たちが、その特異なスキルを武器に、歪んだ正義を執行する。芥川賞作家・高橋弘希が放つ痛快無比の世直しエンタメ！




東洋経済オンライン『子供部屋同盟』第1話（全4回）


【「この給料泥棒が！」部下を罵倒し続けた38歳パワハラ上司が“社会的に”抹殺された恐怖の復讐劇】



1章を4日にわけて毎日配信。第2話は12月2日より配信予定


◆第1話-１.


https://toyokeizai.net/articles/-/917534



◆第1話-２.


https://toyokeizai.net/articles/-/917538







ラランド ニシダさん絶賛！！

「子供部屋おじさんが魅せる復讐代行活劇



社会に蔓延する悪党。悪党に傷付けられた市民。市民が頼るのは子供部屋おじさん。子供部屋おじさん、悪党を討つ。」







――書店員からも、絶賛の声続々！――


高橋さんならではのダークな世界観がポップに昇華されていて、とても面白く、夢中で読みました。


登場人物達の、じりじりしたルサンチマンの描写がお見事で、スリリングな展開はまるで映画を観ているようでした。


――ジュンク堂書店池袋本店　市川真意さん



本当に「復讐は何も生まない」のか？


復讐することで生まれる感情に、あなたも気付いてみるといい。


――BUNKITSU TOKYO　成生隆倫さん



胸をスカッとさせたい方必見！個性豊かなこどおじ達が爽快な読了感を届けてくれます。


――大垣書店　C.Kさん



著者・高橋弘希さんより読者の皆さまへ



　本作『子供部屋同盟』は、社会にルサンチマンを抱く子供部屋おじさんが、必殺仕事人となって悪を成敗するお話です。


　作中ではパワハラ上司や、特殊詐欺集団や、いじめっ子が、謎のこどおじ集団“子供部屋同盟”によって、社会から抹殺（？）されていきます。


　あるいはあなたが日常で殺意を抱くような存在も、作中で抹殺されているかもしれません。


　成敗レベルは五段階。上履きに画鋲を入れるから、ぶっ殺すまで。


　続きはウェブか本書にて！





目次

プロローグ


ファイル1　パワハラ上司成敗


ファイル2　オレオレ詐欺成敗


ファイル3　痴漢冤罪成敗


ファイル4　バイトテロ成敗


ファイル5　書店万引き犯成敗


ファイル6　いじめっこ成敗


エピローグ


書籍情報



書名：子供部屋同盟


著者：高橋 弘希


定価：1,760円（税込）


発売日：2025年11月26日


ISBNコード：9784492048221


体裁：四六版／並製／234頁


発行元：株式会社東洋経済新報社


東洋経済ストアサイト：https://str.toyokeizai.net/books/9784492048221/


Amazonページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4492048227