ジャパンラグビーリーグワン「三菱重工相模原ダイナボアーズ」がシーズン開幕に先立ち知事を訪問します
NTTジャパンラグビーリーグワン2025-26が令和７年12月13日（土曜日）に開幕します！ リーグワン最上位カテゴリーのディビジョン1で戦う「三菱重工相模原ダイナボアーズ」の選手が知事を訪問し、上位進出を目指す今シーズンにかける意気込みを報告します。
1. 実施日時
令和7年12月3日（水曜日）9時40分から9時50分まで
2. 場所
神奈川県庁 本庁舎3階 第3応接室
3. 訪問者
三菱重工業株式会社 グループ戦略推進室広報部 部長 高野 修一 氏
同上 グループ戦略推進室広報部 企業スポーツ推進センター センター長 黒沢 英図 氏
三菱重工相模原ダイナボアーズ GM 石井 晃 氏
同上 小泉 怜史 選手
同上 セル ホゼ 選手
4. 県出席者
知事、スポーツ担当局長 ほか
5. 次第
（1） 開会
（2） 訪問者あいさつ
（3） 知事あいさつ
（4） 記念撮影
（5） 閉会
6. 訪問選手について
神奈川県相模原市出身の「小泉 怜史」選手と、今年新たに三菱重工相模原ダイナボアー ズに加入する「セル ホゼ」選手が訪問されます。
No1 小泉 怜史（こいずみ さとし）
No２セル ホゼ（せる ほぜ）
７取材について
当日の取材は可能です。直接会場へお越しください。
なお、記念撮影終了後、訪問者への取材時間を設けます。
