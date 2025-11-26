ジャパンラグビーリーグワン「三菱重工相模原ダイナボアーズ」がシーズン開幕に先立ち知事を訪問します

写真拡大 (全3枚)

神奈川県




NTTジャパンラグビーリーグワン2025-26が令和７年12月13日（土曜日）に開幕します！ リーグワン最上位カテゴリーのディビジョン1で戦う「三菱重工相模原ダイナボアーズ」の選手が知事を訪問し、上位進出を目指す今シーズンにかける意気込みを報告します。



1. 実施日時


令和7年12月3日（水曜日）9時40分から9時50分まで



2. 場所


神奈川県庁 本庁舎3階 第3応接室



3. 訪問者


三菱重工業株式会社 グループ戦略推進室広報部 部長 高野 修一 氏


同上 グループ戦略推進室広報部 企業スポーツ推進センター センター長 黒沢 英図 氏


三菱重工相模原ダイナボアーズ GM 石井 晃 氏


同上 小泉 怜史 選手


同上 セル ホゼ 選手



4. 県出席者


知事、スポーツ担当局長 ほか



5. 次第


（1） 開会


（2） 訪問者あいさつ


（3） 知事あいさつ


（4） 記念撮影


（5） 閉会



6. 訪問選手について


神奈川県相模原市出身の「小泉 怜史」選手と、今年新たに三菱重工相模原ダイナボアー ズに加入する「セル ホゼ」選手が訪問されます。









No1 小泉 怜史（こいずみ さとし）


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1347_1_b7f58b74fd6c1662367e6f11ad4cb30d.jpg?v=202511270255 ]







No２セル ホゼ（せる ほぜ）


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1347_2_8a3140ee45f6fb0d0865df1923c3b48a.jpg?v=202511270255 ]


７取材について


当日の取材は可能です。直接会場へお越しください。


なお、記念撮影終了後、訪問者への取材時間を設けます。



問合せ先


神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課


競技スポーツグループ　電話045-285-0797