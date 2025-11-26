DigiKey、電源ソリューションの設計プロセスを簡素化する電源構成ツールを公開

DigikeyDigiKeyはオンラインで動作する新しい電源構成ツールを公開しました。エンジニア、設計者、システムインテグレータにとって、時間の節約になり、設計作業がはかどります。

半導体・電子部品を提供するグローバルオンラインディストリビュータであるDigiKeyは、電源ソリューションの設計プロセスを簡素化する電源構成ツール(https://www.digikey.jp/ja/configurators/power-supply?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)を公開しました。

直感的に使用できるこのオンラインツールはエンジニア、設計者、システムインテグレータ向けに作られており、出力、電圧、電流などの主要諸元を手軽に選択して目的の要件を満たすカスタム電源ソリューションを構成できます。ツールで構成したカスタム電源は、数日以内に組み立てられ、お客様に発送されます。構成ツールはDigiKeyの信頼性とパフォーマンスに優れたウェブサイトにホストされており、部品をすばやく正確に選択して調達できるため、プロジェクトに適した電源の設計、カスタマイズ、注文がこれまでよりもずっとスムーズになります。

DigiKeyの相互接続および電気機械担当シニアディレクタのHeather Fularaは「ユーザー自身が電源を構成するツールを公開できたことを嬉しく思います」と述べ、さらに「構成した電源を入手するまでの時間が大幅に短縮するため、ワークフローの効率化、時間の節約、設計プロセスの加速につながります」と語りました。

現在、選択可能な部品はNEVO+シリーズとVCCMシリーズであり、いずれもこの取り組みにおける最初の提携サプライヤであるVox Power(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/vox-power?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)の製品です。

Vox Powerの共同所有者のMarco Prinsloo氏は「Vox Powerは、時間節約を実現するこの革新的なツールで部品を提供する初のサプライヤとしてDigiKeyと提携することを誇らしく思います」と述べ、さらに「お客様が電源をシームレスに構築できるように、DigiKeyが専門知識を駆使して効率的なオンライン設計ツールとカスタマイズオプションを開発したことに安心感を覚えています」と語りました。

電源構成ツールはDigiKey.jp(https://www.digikey.jp/ja/configurators/power-supply?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)でお試しいただけます。

DigiKeyについて

米国ミネソタ州シーフリバーフォールズに本社を置くDigiKeyは電子部品やオートメーション製品の最先端の商取引ディストリビューションにおけるグローバルリーダーとして高い評価を受け、先端を走り続けるイノベーターとしても注目されています。DigiKeyは3,000社強のクオリティブランドメーカーの1,700万点を超える部品を提供しており、業界でも屈指の在庫製品の範囲の広さと層の厚さ、即時可能な出荷により、技術的専門性を高めています。さらに、豊富なデジタルソリューション、スムーズなやり取り、作業を効率化するツールにより、エンジニア、設計者、ビルダー、購買担当者をサポートしています。詳細については、以下のリンクをご覧ください。

