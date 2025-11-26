12月は“思いやりがめぐる月”に──子ども支援の現場を伝える「歳末たすけあいイベント」３企画を開催

概要

特定非営利活動法人おてらおやつクラブ

認定NPO法人おてらおやつクラブ（奈良県、代表理事：松島靖朗）は、2025年12月、子ども支援の現場での課題や支え合いの実践を伝える「歳末たすけあいイベント」（全３企画）を開催します。

「利他」「思いやり」「社会とのつながり」をテーマに、代表対談、体験型ワークショップ、活動報告会をオンライン・都内会場で実施。誰でも気軽に参加でき、参加費はすべて無料です。

背景

全国のひとり親家庭では、食品や光熱費の物価高騰による生活費の圧迫で、食費・光熱費の削減を余儀なくされる家庭が増え、子育てに大きな負担が生じています。

おてらおやつクラブでは、寺院から家庭へ「おすそわけ（食品・日用品）」を届ける活動を10年間続け、これまでに全国約２万世帯とつながってきました。

支援を受ける家庭から寄せられる声は、コロナ禍を経て今も増え続けています。こうした現状を広く知っていただくとともに、“思いやりがめぐる社会”を次世代につなぐための対話と学びの場として、今回のイベントを企画しました。

イベント一覧（すべて参加費無料／事前申込み制）

イベント１.

あなたも誰かのサンタクロース ── 利他がめぐる社会へ。認定NPO代表が語る“つながり”の力

チャリティーサンタ代表理事の清輔夏輝さんとおてらおやつクラブ代表理事の松島靖朗による対談。子ども支援の現場から見えてきた「いま本当に起きていること」、なぜ支援が必要で、どうすれば支援は循環していくのか──。子どもたちと向き合い続けてきた２人が思いやりを循環させる支援の仕組みについて語り合います。

あなたの思いやりが、だれかにとっての“サンタクロース”になる。そんな支え合いの形を一緒に考えませんか？

▼お申込み

https://saimatsutasukeai-charitysanta.peatix.com/(https://saimatsutasukeai-charitysanta.peatix.com/)

イベント２.

利他を問い、利他を実践する～都心のお寺で考える、自分と社会のウェルビーイング～

現代社会で改めて注目される「利他」をテーマに、アイスタイル取締役の山田メユミさんと僧侶でありおてらおやつクラブの代表理事の松島靖朗が、なぜ今利他が必要なのか、日常でどう実践できるのかを語り合います。

企業・NPO・仏教それぞれの視点からその価値を探り、後半は体験型ワークショップで、あなた自身の“利他の一歩”を一緒に見つけてみませんか？



▼お申込み

https://saimatsutasukeai-daiyoji.peatix.com(https://saimatsutasukeai-daiyoji.peatix.com)

イベント３.

支援を必要とする子どもたちに10年間おやつを届けて

── コロナ禍・物価高が映し出す“変わりゆく「たすけて」の声”



活動開始から10年、おてらおやつクラブは全国約２万世帯のひとり親家庭とつながってきました。今回のオンライン説明会では、おすそわけの輪の広がり、そしていま必要とされる支援について分かりやすくお伝えします。

「活動を知りたい」「子どもたちの力になりたい」と思っている方におすすめの内容です。



▼お申込み

https://saimatsutasukeai-setsumeikai.peatix.com(https://saimatsutasukeai-setsumeikai.peatix.com)

多様な形での参加・応援も歓迎

子どもたちを応援するためのアクションは、イベント参加以外にもさまざまな形があります。



・ふるさと納税での支援

https://www.furusato-tax.jp/gcf/4666



・通常寄付での応援

https://otera-oyatsu.club/donate/



・12月発売の書籍『おやつのおぼうさん』購入

（売上の一部が子ども支援に活用されます）

https://www.valuebooks.jp/bp/VS0063335886

一人ひとりの思いやりが、子どもたちの冬をあたたかく支える力になります。

思いやりを受け取り、また誰かに手渡すことで、支えあいは続いていきます。

この12月が、そんなつながりを感じられる時間となれば嬉しく思います。

認定NPO法人おてらおやつクラブについて

おてらおやつクラブは、全国の子どもの貧困問題の解決を目指し、お寺にお供えされるさまざまな「おそなえ」を、仏さまからの「おさがり」として頂戴し、子どもをサポートする支援団体の協力のもと、さまざまな事情で困りごとを抱えるひとり親家庭へ「おすそわけ」する活動です。

▼Webサイト

https://otera-oyatsu.club/(https://otera-oyatsu.club/)

▼お問い合わせ

https://otera-oyatsu.club/contact/(https://otera-oyatsu.club/contact/)

＊昨年度の活動状況の詳細はインパクトレポートをご参照ください

▼2024年度 インパクトレポート

https://note.com/oteraoyatsu_club/n/n0caa58ac7184(https://note.com/oteraoyatsu_club/n/n0caa58ac7184)