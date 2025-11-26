Ahrefs（エイチレフス）、情報セキュリティ管理の国際規格「ISO/IEC 27001:2022」認証を取得

Ahrefs pte. ltd.

Ahrefs Pte. Ltd. (本社: シンガポール、代表者: Dmitry Gerasimenko) は、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001:2022」の認証を取得したことをお知らせいたします。本認証は、英国の認証機関 Tempo Audits Ltd による審査を経て付与されたもので、Ahrefs マーケティングプラットフォームにおける情報セキュリティ管理体制が国際的な基準を満たしていることが証明されました。

Ahrefs が取得した ISO/IEC 27001:2022 情報セキュリティマネジメントシステム認証書認証取得の背景

Ahrefs は、SEO 分析を主軸としながら、AI 可視化、競合分析、コンテンツマーケティング、ウェブ分析、SNS 投稿機能など、マーケターが必要とする機能を網羅したマーケティング・オールインワンツールを提供しています。世界中の企業やマーケティング担当者に利用される中で、顧客から預かる重要なデータを保護し、信頼性の高いサービスを提供し続けるため、情報セキュリティ管理体制の国際的な標準規格である ISO/IEC 27001 の認証取得に取り組んでまいりました。

ISO/IEC 27001 は、組織が情報資産を適切に管理し、機密性・完全性・可用性を確保するための要求事項を定めた国際規格です。今回の認証取得により、Ahrefs の情報セキュリティに対する取り組みが第三者機関によって客観的に評価され、国際的な水準を満たしていることが正式に認められました。

認証の詳細- 認証範囲: Ahrefs マーケティングプラットフォームの設計、開発、運用における情報セキュリティマネジメントシステム- 認証番号: TA-01-APL-231025- 認証機関: Tempo Audits Ltd (英国)- 認証対象: シンガポールおよびアメリカの 4 拠点今後の展望

Ahrefs は、本認証取得を通じて構築した情報セキュリティ管理体制を継続的に改善し、お客様により安全で信頼性の高いサービスを提供してまいります。今後も、データ保護とプライバシーの確保を最優先事項として、グローバルなセキュリティ基準に準拠したサービス運営を推進してまいります。

Ahrefsについて

Ahrefs は、SEO (検索エンジン最適化)、コンテンツマーケティング、競合分析のための包括的なツールとデータを提供するマーケティングプラットフォームです。世界最大級のウェブクローラーを運用し、膨大なバックリンクデータとキーワードデータを基に、企業のオンライン可視性向上とデジタルマーケティング戦略の最適化を支援しています。

会社名: Ahrefs Pte. Ltd.

本社所在地: 7 Straits View, #08-02, Singapore 018936

代表者: Dmitry Gerasimenko

公式サイト: https://ahrefs.com/ja

認証情報の確認

ISO/IEC 27001:2022 認証の詳細は、IAF CertSearch にて確認いただけます。

https://www.iafcertsearch.org/certification/0gN8F1xK1aOjYLR0AtWalM1n