朝日新聞のデジタル版「冬の半年割キャンペーン」がスタート！

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、2025年11月26日（水）～2026年1月15日（木）、紙面購読者限定のデジタル版「ダブルコース半年割」を新規ご購読開始いただいた方を対象にもれなく、朝日新聞オリジナルのスリーブ付き、花王 めぐりズム「蒸気めぐるアイマスク」をプレゼントする「デジモとめぐる。冬のダブルコース半年割キャンペーン」を実施します。

■お申し込みページ： https://digital.asahi.com/pr/cp/2025/wtr/w6month/

「ダブルコース半年割」は、新聞購読料に月額＋500円（税込み）の6カ月契約でデジタル版が使い放題になる紙面読者限定のコースです。

デジタル版の有料会員限定の記事が全文読めるほか、新聞のレイアウトのままスマホなどで読むことができる「紙面ビューアー」の閲覧や、記事の「音声読み上げ」機能、気になる話題を取材している記者とつながる「記者フォロー」機能など、通常月額3,800円のデジタル版プレミアムコースとほぼ同じサービスをお得に利用できます。（提携プレミアムサービスはご利用になれません）

■朝日新聞（デジタル版）のコンテンツ・機能： https://digital.asahi.com/info/about/

また、一つの契約で、同居の家族4人まで同時にデジタル版をご利用いただけます。紙とデジタル、家族それぞれ読み方は違っても、ひとつ屋根の下で「めぐる」朝日新聞が、家族の情報体験を豊かにします。

さらに、キャンペーン期間中に「ダブルコース半年割」を新規でご購読開始いただいた方にはもれなく、花王めぐりズム「蒸気めぐるアイマスク 無香料 ５枚入」をプレゼント。紙面ビューアーアプリの「音声読み上げ」機能と一緒に使って、目を休めながら耳で聴くニュース体験をお楽しみいただけます。

朝日新聞オリジナルのスリーブ付きで、デジタル版公式キャラクター「デジモ」のイラストにメッセージを書き込める欄も。大切なあの人へ、言葉といたわりが「めぐる」特別なプレゼントです。

ぜひこの機会に、紙面と一緒に、いつでもどこでも朝日新聞を楽しめるデジタル版をお試しください。

■「デジモとめぐる。冬のダブルコース半年割キャンペーン」概要

【対象商品】 ダブルコース半年割

【対象期間】 2025年11月26日（水）～ 2026年1月15日（木）23:59

【対象者】

朝日新聞（宅配）購読中の方で期間中にダブルコース半年割のご購読を新規で開始した方が対象です。ウェブからのお申し込みの場合、お申し込み手続きを完了すると自動的にプレゼントの対象となります。

新聞購読料と一緒にお支払いいただける「専用購読申込書」（ASA集金）でお申し込みの場合、購読開始日をキャンペーン期間中に設定した上で、後日届く「ご購読開始用URL」メールから、お客様ご自身による購読開始手続きが必要です。

他のコースからコース変更した方は対象外です。

【プレゼント発送】

2026年2月上旬までに順次、ご登録いただいた住所に郵送いたします。