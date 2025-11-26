KBR 株式会社小林労務 資本金増資のお知らせ

株式会社 小林労務

KBR 株式会社小林労務（本社：東京都千代田区）は、事業基盤の強化および今後の事業拡大を目的として、2025年11月10日に資本金：5,000万円（増資額：1,100万円） への資本金増資を実施いたしましたのでお知らせいたします。



■増資金額

1,100万円



■増資後の資本金

5,000万円

■増資の目的

今回の増資は、以下の目的のもと実施したものです。

・さらなる業務品質向上のための体制強化

・グループ全体におけるサービス提供領域の拡大

・法改正・デジタル化に対応したサービス開発の推進

・顧客企業様への安定的かつ継続的な支援体制の整備

当社およびグループ法人は、これまで以上に高品質な人事労務関連サービスを提供し、企業様の成長と働く人々の環境向上に貢献してまいります。

今後も倍旧のご愛顧を賜りますようお願いいたします。

KBR・小林労務について



KBR・小林労務は、創業以来30年以上にわたり、人事労務分野の専門家として、社会保険手続きや給与計算のアウトソーシングサービスを提供してまいりました。また、独自開発の電子申請ソフト「e-asy電子申請.com(R)」を通じて、業務の効率化と品質向上を支援しております。今後も、企業の人事労務課題に対する最適なソリューションを提供し、社会のインフラとしての役割を果たしてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社 小林労務

本社所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル

代表取締役：

・小林 幸雄

（株式会社小林労務 代表取締役 会長/CEO 兼 代表取締役 社長 / COO 兼 社会保険労務士法人小林労務 代表）

・上村 美由紀

(株式会社小林労務 代表取締役 最高戦略責任者 / CSO 兼 社会保険労務士法人小林労務 代表）

事業内容： 社会保険手続きアウトソーシング/給与計算アウトソーシング/ 人事労務コンサルティング/ e-asy電子申請.com(R)の開発・販売/社会保険労務士事務所の営業支援・業務支援・運営支援/産業医サポート業/ BPOアウトソーシング業 など

設立： 平成5年（1993年）

公式サイト：https://www.kbr-group.co.jp/