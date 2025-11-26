KBR 株式会社小林労務 資本金増資のお知らせ

写真拡大

株式会社　小林労務


KBR 株式会社小林労務（本社：東京都千代田区）は、事業基盤の強化および今後の事業拡大を目的として、2025年11月10日に資本金：5,000万円（増資額：1,100万円） への資本金増資を実施いたしましたのでお知らせいたします。



■増資金額
1,100万円

■増資後の資本金
5,000万円



■増資の目的


今回の増資は、以下の目的のもと実施したものです。


・さらなる業務品質向上のための体制強化
・グループ全体におけるサービス提供領域の拡大
・法改正・デジタル化に対応したサービス開発の推進
・顧客企業様への安定的かつ継続的な支援体制の整備


当社およびグループ法人は、これまで以上に高品質な人事労務関連サービスを提供し、企業様の成長と働く人々の環境向上に貢献してまいります。




今後も倍旧のご愛顧を賜りますようお願いいたします。





KBR・小林労務について


KBR・小林労務は、創業以来30年以上にわたり、人事労務分野の専門家として、社会保険手続きや給与計算のアウトソーシングサービスを提供してまいりました。また、独自開発の電子申請ソフト「e-asy電子申請.com(R)」を通じて、業務の効率化と品質向上を支援しております。今後も、企業の人事労務課題に対する最適なソリューションを提供し、社会のインフラとしての役割を果たしてまいります。



【会社概要】


社名：株式会社 小林労務



本社所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル



代表取締役：


・小林 幸雄


（株式会社小林労務 代表取締役　会長/CEO　兼　代表取締役　社長 / COO　兼　社会保険労務士法人小林労務 代表）


・上村　美由紀


(株式会社小林労務　代表取締役 最高戦略責任者 / CSO 兼　社会保険労務士法人小林労務 代表）



事業内容： 社会保険手続きアウトソーシング/給与計算アウトソーシング/ 人事労務コンサルティング/ e-asy電子申請.com(R)の開発・販売/社会保険労務士事務所の営業支援・業務支援・運営支援/産業医サポート業/ BPOアウトソーシング業 など



設立： 平成5年（1993年）



公式サイト：https://www.kbr-group.co.jp/