台湾DAC、Meta Agency First Awards 2025で「Best Creative Partner」を受賞

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）のグループ会社である台灣迪艾思股份有限公司（本社：台灣台北市、CEO：佐藤直亮、以下 台湾DAC）は、Meta Platforms Inc.が主催する「Meta Agency First Awards 2025」において、台湾における「Best Creative Partner」を受賞しましたのでお知らせいたします。





「Meta Agency First Awards」は、Metaのマーケティングツールとプラットフォームを活用し、優れた業績を収めたパートナー企業を顕彰することを目的に設立された賞です。台湾では2023年より開始され、今回が3度目の開催となります。



　「Best Creative Partner」は、Metaプラットフォームで卓越したクリエイティブの専門性を発揮し、柔軟にクリエイティブ戦略を運用する広告会社に贈られる賞です。


台湾DACは、グローバル共通のクリエイティブ素材を台湾市場の視点から独自に再構築し、現地のオーディエンスの嗜好に的確に対応しました。また、データを基軸としたメディア配信とクリエイティブの継続的なブラッシュアップにより、「グローバル共通のクリエイティブ素材が台湾市場に適合しにくい」という課題を解決し、ブランドの台湾市場における大きな成果の創出に貢献しました。



Hakuhodo DY ONEは、2005年に北京迪愛慈広告有限公司（北京DAC）、そして2016年に台湾DACを設立し、拡大著しい中華圏市場においてデジタルマーケティング事業に取り組んでいます。台湾DACは、今回の受賞を契機として、さらなるローカルインサイトとデータドリブンアプローチの融合を図り、台湾市場におけるブランド価値の創造に貢献してまいります。



＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE　https://www.hakuhodody-one.co.jp
Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。

博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。

クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。

本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー
代　表　者： 代表取締役会長 田中雄三　代表取締役社長 小坂洋人
株　　　主： 博報堂ＤＹグループ100％
社　員　数： 3,172名（2025年4月1日時点）
創　　　立： 2024年4月1日
事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業

【本件についてのお問い合わせ】
株式会社Hakuhodo DY ONE
広報担当　E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp