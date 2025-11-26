『2080年への未来地図』著者、川口伸明による無料ウェビナーシリーズ第3弾「ウェルビーイング革命：AIとメタバースが創る健康長寿の未来～2080年の未来シリーズvol.3～」を再開催

アスタミューゼ株式会社

アスタミューゼ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 永井歩）は、2025年12月10日（水）12:00-13:00に、『2060 未来創造の白地図』および『2080年への未来地図』著者、弊社のExecutive Chief Scientistである川口伸明による無料ウェビナー「ウェルビーイング革命：AIとメタバースが創る健康長寿の未来～2080年の未来シリーズvol.3～」を開催いたします。書籍に取り上げた技術領域や社会課題、未来世界について語るウェビナーです。

※申し込みいただいた方には後日、アーカイブ動画を送付させていただきます。また、アンケートにご回答いただいた方はスライド資料もダウンロードできます。当日の予定があわない方もぜひご登録ください。

急速に進化するAIや量子技術が未来への希望を感じさせる一方、まだ終息が見えない戦火、地球沸騰化と自然災害、少子高齢化、格差と分断といったSDGsだけでは解決しそうにない重大課題（マテリアリティ）が顕在化しています。刻々と変化する不安定なVUCA社会を生き抜くビジネスや社会の再編に関心が高まっています。

本ウェビナーシリーズでは、アスタミューゼ株式会社エグゼクティブ・チーフ・サイエンティストの川口自身が、その著書『2080年への未来地図』（2024年4月）、『2060 未来創造の白地図』（2020年）を踏まえ、より確からしい未来のビジネスの可能性を論じます。

AIとシンギュラリティをテーマとした第1回、実空間メタバースでのモノづくりを取り上げた第2回に続き、今回は、私たちの最も身近な課題である「健康長寿」と「ウェルビーイング」（心身の幸福感）を医・食・農の視点で捉え直します。がん、認知症やMCI（軽度認知障害）、脊髄損傷、生活習慣病、メンタル疾患などに対する最新の治療法のほか、AIや仮想空間、量子コンピュータが長寿医療にどんな貢献ができるのか、腸内細菌叢とミトコンドリア先制医療、エピジェネティック時計（薬剤による若返り？）など最新の話題を紹介します。長寿脱出速度（LEV）やマインドアップロードが真剣に議論される今、人間の寿命は、どこまで延伸できるのでしょうか？

未来博士（Dr.FUTURE）の異名を取る著者が語る未来のビジネス環境と、紐解かれる新たなビジネスチャンスを知りたい方は、奮ってお申し込みください。

※本講演は過去ウェビナー動画の録画配信となります

『2060 未来創造の白地図』（2020年）『2080年への未来地図』（2024年4月）

「2080」公式note

「2080」特設ページ

- AIとシンギュラリティ- メタバース- ウェルビーイング（本ウェビナー）- 都市と政治- 経済安全保障と戦争- 心と脳、生命- まとめと最新事例のアップデート（予定）

【タイトル】ウェルビーイング革命：AIとメタバースが創る健康長寿の未来～2080年の未来シリーズvol.3～

【日時】2025年12月10日（水）12:00-13:00

【開催方法】Zoom

【参加費】無料

【対象者】経営企画/新規事業/R&D担当者、経営者

（※競合他社や対象者以外の参加はお断りさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください）

【定員】500名

【申込方法】以下リンクよりお申込みください。

アスタミューゼ株式会社

イノベーション創出事業本部 Executive Chief Scientist

川口 伸明（かわぐち のぶあき）

1959年、大阪生まれ。大阪府立天王寺高等学校卒。1989年、東京大学大学院薬学系研究科修了、薬学博士（分子生物学・発生生物学）。博士号取得直後に起業、地球環境や文明の未来に関する国際会議プロデューサーなどを経て、2001年より、知財の多変量解析、シードベンチャー投資、事業プロデュースなどに携わる。2011年末、アスタミューゼ入社。企業・大学・官公庁の研究開発・事業化の戦略コンサルティング、有望成長領域176・社会課題105の策定、世界の研究・技術・グローバル市場の定量評価、未来推定・萌芽探索、社会課題重要度（マテリアリティ）定量化などのロジック開発に関わる。2022年より、JST「クラウド光格子時計による時空間情報基盤の構築」（東大、理研）PJの社会実装（SI）グループに参画、潜在的アプリケーションの探索および知財戦略策定に取組む。2020年10月、東京都庁「ポスト・コロナにおける東京の構造改革～DXを推進力として～」有識者会議提言に参加。2021年5月、経産省博覧会推進室「大阪・関西万博 日本政府館コンセプト」ヒアリング等で提言。おもな著書は『2060 未来創造の白地図』(技術評論社／2020年) 、『生体データ活用の最前線』(共著、サイエンス＆テクノロジー社／2017年)、『人工知能を用いた五感・認知機能の可視化とメカニズム解明』（共著、技術情報協会／2021年）ほか多数。

