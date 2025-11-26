合同会社北海道データシステム、韓国SNSスタジオ『소셜인사이트랩（Social Insight Lab）』の事業を一部譲受新サービス「コエノワ」を通じて国内インフルエンサー市場へ本格参入

合同会社北海道データシステム

■ 概要

合同会社北海道データシステム（本社：北海道札幌市）は、韓国ソウルのSNSブランディングスタジオ 소셜인사이트랩（Social Insight Lab） が保有するSNSインフルエンサー関連事業の一部を正式に譲り受け、日本国内向けの新サービス 「コエノワ」 を開始いたしました。

【公式サイト】https://koenowa.jp

소셜인사이트랩 は韓国企業のSNS運用支援を行う小規模スタジオで、

企業向けバックエンド運用に特化していたため、公式サイトや一般公開の実績を持たない“BtoB専門”の組織です。

本事業譲受により、韓国側の分析技術と、日本市場に適した固定報酬型インフルエンサー制度を融合し、国内企業・インフルエンサーの双方にとって透明性と再現性の高い新しいSNSマーケティング体験を提供します。

■ 新サービス「コエノワ」について

コエノワは、SNS上で活動する一般ユーザーやインフルエンサーに対し、固定報酬型の案件提供、紹介制度、SNS育成支援をワンパッケージで提供するサービス です。

韓国スタジオのノウハウをベースに、以下3つの柱で展開します。

1. 固定報酬型インフルエンサー制度

企業が予算管理しやすく、ユーザー側は安定して活動できるモデル。

2. 韓国式SNS分析 × 日本式運用のハイブリッド戦略

アルゴリズム最適化、クリエイティブ改善、UGC生成のテンプレートを標準化。

3. 初心者向けインフルエンサー育成プログラムの導入

韓国で実績を出してきたSNS教育システムをローカライズし、日本人向けに最適化。

■ 事業譲受の背景

- インフルエンサー依頼の増加と市場の不透明化- 韓国式SNS戦略の高度さ・再現性の高さ- 小規模でも成果を出せる「固定報酬モデル」への需要増- 北海道データシステムが持つデータ運用体制との相性の良さ

北海道と韓国という地域性の距離を超え、「データ × SNS × クリエイティブ」を組み合わせた事業拡大を図ります。

■ コメント

소셜인사이트랩 代表 パク・ミンジェ 氏

「当社のSNS分析の知見を、日本の企業文化や市場ニーズと掛け合わせることで、新しい価値創造が生まれると確信しています。」

合同会社北海道データシステム 代表社員 杉崎

「韓国発のSNSマーケティング技術と、当社のデータ分析力を組み合わせ、"透明で、成果が見えるインフルエンサー事業"を全国に広げていきます。」

■ 今後の展望

- SNS広告運用・投稿改善サイクルの高度化- 企業向けSNSコンサルティングの提供- 韓国側デザインチームとの共同制作- 北海道から全国へ事業拡大

■ 本件に関するお問い合わせ

合同会社北海道データシステム

広報担当：八乙女

Mail：info@hokkaido-data-system.com