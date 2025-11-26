JET SKIの楽しさに充実したフィッシング機能をプラス「JET SKI ULTRA 160LX-S ANGLER」新発売

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、「JET SKI ULTRA 160LX-S ANGLER」を2026年4月18日（土）に新発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/watercraft/jet-ski/jet-ski-3-passenger-fishing/jet-ski-ultra-160lx-s-angler

■JET SKI ULTRA 160LX-S

JJET SKI ULTRA 160LX-S ANGLER ※画像はイメージです。ロッド・ランディングネット（網）等は付属しておりません。JET SKI ULTRA 160LX-S ANGLER クリスタルホワイト×ティンバーライングリーンJET SKI ULTRA 160LX-S ANGLER 左JET SKI ULTRA 160LX-S ANGLER 右

JET SKI ULTRA 160LX-S ANGLERは、ULTRAシリーズのライディングファンに充実したフィッシング機能を追加したモデルです。フィッシングボートよりもコンパクトなボディは、ボートより簡単に揚げ下ろしが可能で、浅瀬※1への進出もスムーズです。また、JET SKIが持つハイパフォーマンスエンジンとシャープなハンドリングがマリンレジャーの楽しさを広げます。JET SKI ULTRA 160シリーズをベースとし、俊敏かつ走行安定性の高いディープVハルにパワフルな1,498cm³自然吸気マリンエンジンを搭載。パワーモード、エレクトリッククルーズコントロールなどの電子制御サポートも充実しています。加えて、フィッシング専用モデルとして鮮明で見やすく、操作も簡単なナビ付魚群探知機をはじめ、専用サイドフロート、フラットなベンチシート、ORCA社製55Lクーラーボックス、フィッシングロッドや各種ギアを収納できるラック等を装備し、快適な釣行をサポートします。スピーディに、スタイリッシュに。JET SKIが本来持つ高いスポーツ性能も併せ持ったANGLERは、釣果を上げるだけでなく、仲間や家族とのマリンレジャーシーンをさらに楽しいものにしてくれるでしょう。

※1 JET SKI ULTRA 160LX-S ANGLERは、水深80cm以上でご使用ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/840_1_84a87624048bb9e6e1c1420b7f58ae55.jpg?v=202511270126 ]

※画像は実際のモデルとイメージが異なる場合あります。

※仕様・諸元は予告無く変更することがあります。

※出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。

※整備質量には、燃料・潤滑油・バッテリー液を含みます。

※メーカー希望小売価格は参考・店頭渡し価格です。詳しくはジェットスキーARKにお問い合わせください。

※メーカー希望小売価格には予備検査料を含みますが、船舶検査料、船舶検査代行料、法定装備品代金は含まれていません。

※PWSA対人賠償責任保険が付帯されます。（並行輸入艇を除く）

※ウォータークラフト「ジェットスキー」の操縦には、特殊小型船舶操縦士免許が必要です。

※航行できる区域は小型船舶安全規則の定める航行区域内です。夜間の走行は禁止されています。

※安全走行のため、ライフジャケット、ウエットスーツ、ウエットボトム、アイプロテクターなどを着用し、水上マナー、法規を守りましょう。

※「JET SKI」「ジェットスキー」は川崎重工業株式会社の登録商標です。

※本製品はカワサキモータース株式会社の海外工場 Kawasaki Motores de Mexico S.A. de C.V.(メキシコ合衆国)において生産されたものです。

【主な特長】

※本製品のアクセントライトはあくまでデザインの一部であり、日没後および日の出前の航行はできません。※画像はイメージです。ロッド・ランディングネット（網）等は付属しておりません。

■以下の充実したフィッシング機能

※画像はイメージです。ロッド・ランディングネット（網）等は付属しておりません。

・視認性に優れるガーミン製7インチナビ付き魚群探知機

-ふたりで横を向いて座れる、フラット な2ピース構造のベンチシート

-横向きにシートに座った際のフットレストとしても機能するサイドフロート

-4本のロッドホルダーとフィッシングギア用のポケットで構成されるマルチパーパスストレージパック

-ORCA社の55Lハードクーラーボックス

-船体前側にも装備されたフロントロッドホルダー

■レスポンスと信頼性に優れた水冷1,498cm3自然吸気並列4気筒マリンエンジン

■シート側面に「ANGLER」のレタリングを、ボディ後部に魚の形のロゴを採用した専用のカラー＆グラフィック

■バンパーに組み込まれたスタイリッシュなLEDアクセントライト

■大型で見やすい7インチフルカラーTFTディスプレイを採用したインストゥルメント

■優れたハンドリング性能を持つディープVハル

■リバースバケットを電動で展開するKSRD （Kawasaki Smart Reverse with Deceleration）

■艇の速度（エンジン回転数）を任意に固定でき、長距離のクルージング時に便利なエレクトロニック・クルーズ・コントロール

■トリムを自動的に最適化するローンチコントロールモード

■フル、ミドル、ローの選択に加え、スマート・ラーニング・オペレーション（SLO）モードを選択可能なパワーモード

■船体情報の確認、ログの取得、共有などをスマートフォンアプリから行えるRIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS

※画像は実際のモデルとイメージが異なる場合あります。

■ジェットスキーARK

ジェットスキーARK（アーク）は「Authorized and Reliable shop of Kawasaki」の略で、信頼あるカワサキ正規取扱店です。豊富な経験と知識で、お客様のジェットスキーライフをお手伝いいたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator)

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

