スマートプラスクレジット、請求書の立替あと払いサービス「BizGrowth」にて決算書なしでも利用可能額がわかる「クイック審査」を開始

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社スマートプラスクレジット（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤 和明、以下「スマートプラスクレジット」）は、請求書の立替あと払いサービス「BizGrowth」にて決算書や本人確認書類なしでも利用可能額がわかる「クイック審査」を開始しました。

「BizGrowth」は、スマートプラスクレジットがお客様企業に代わり取引先に立替払いをすることで、請求書支払いを分割あと払いにできるサービスです。オンラインで完結する申し込みとスピーディーな審査が特長です。

一般的に、ファイナンスサービスの審査申し込みには決算書や本人確認書類などの提出が必須です。これまで「BizGrowth」の申し込みにおいても同様でしたが、必要書類が手元にない場合は利用可能額を調べることもできず、お客様企業がご利用の見通しを立てづらいという課題がありました。

今回「BizGrowth」が新たに開始する「クイック審査」は、企業情報と代表者情報のみで利用可能額を算出する任意の審査です。必要書類を揃えなくても、その後の正式な利用審査で提示される利用可能額がほぼ正確にわかるので、ご利用の検討を具体的に進めることができます。

※「クイック審査」の利用可能額は、正式な利用審査後の利用可能額を確約するものではございません。正式な利用審査の申し込みには必要書類の提出が必要です。

■「クイック審査」に必要な情報

企業情報 ： 法人名、法人代表電話番号、企業Webサイト、ご連絡用メールアドレス

代表者情報： 代表者の氏名、代表者のメールアドレス

スマートプラスクレジットは、今後も「BizGrowth」の提供を通じてファイナンスサービスのプロセスを効率化・最適化し、成長期にある事業者が無理のないペースで事業に投資していくことを支援します。

【「BizGrowth」について】

◯ご利用メリット

- 手元資金の流動性を確保して、成長投資に資金を回すことができる- 季節性の大型の支払を均しつつ売上の好機を逃さない- スピーディーな審査で資金調達の業務負担を軽減できる- 仕入や製造委託時の一括発注によるボリュームディスカウントを適用できる

◯特長

- 複数の請求書もまとめて分割あと払い可能- 申し込みはオンラインで完結、最短即日審査（※）- 手数料は一律３％または６％と、シンプルかつ明朗- 利用可能枠内で何回でも利用できる

※ご利用には審査があります。最短即日～3営業日で結果をご連絡します。希望額が１千万を超える利用申し込みの場合、審査に2週間程度要します。

◯サービスサイトURL

https://bizgrowth.smartplus-credit.com/

◯ご利用の流れ

Finatextグループについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。



会社名 ： 株式会社Finatextホールディングス

代表者 ： 代表取締役社長CEO 林 良太

証券コード： 東証グロース市場 4419

設立 ： 2013年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル9階

公式サイト： https://finatext.com/

株式会社スマートプラスクレジット

株式会社スマートプラスクレジットは、貸金や割賦販売といったクレジット関連のビジネスプラットフォーム「Crest（クレスト）」を軸に、事業者によるクレジット（信用）サービスの提供を支援するフィンテック企業です。当社は、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、クレジット領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。



会社名 ：株式会社スマートプラスクレジット

代表者 ：代表取締役 大澤 和明

設立 ：2022年4月

所在地 ：東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト：https://smartplus-credit.com/