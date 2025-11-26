そごう千葉店「パオパオ」「ユニドーナツ」がオープン
本格中華点心のテイクアウト専門店 PAOPAO（パオパオ）
■11月28日（金）オープン 地階=食品フロア 惣菜売場
店内厨房で職人がひとつひとつ丁寧に手包みし、心を込めて作る点心をご提供。看板商品のたっぷりのお肉が口いっぱいに広がる肉まんを始め、あんまん、シューマイ、餃子をご用意いたします。
全て１個からご購入いただけます。
●和豚もちぶた肉まん（1個）281円 写真上
数種類の小麦粉を独自にブレンドしたもちもちの特製生地にブランド豚「和豚もちぶた」と玉ねぎの甘味を生かした看板商品。ちょっとしたお土産にも最適です。
●すき焼きまん（1個）441円
千葉県のブランド牛「かずさ牛」を使用した贅沢なすき焼きまんです。きめ細かな肉質を特製の割り下で煮込み、旨味をぎゅっと閉じ込めました。
●スタミナギョーザ（10個）778円
おろしにんにくとニラの香りが食欲そそる人気の焼き餃子です。
●えびシューマイ（1個）126円、（8個）960円、（12個）1396円
和豚もちぶたと鶏肉のミンチに、むきエビも練り込みあっさりとした味に仕上げました。
タレを使わなくてもおいしく食べられる逸品です。
≪11月28日（金）～30日（日）限定≫
●オープニング記念セット 2,001円 各日限定50セット
（和豚もちぶた肉まん3個入・1箱、3種シューマイセット 黒豚・エビ・肉シューマイ 各4個入・1箱）
ふわふわとろける生食感のドーナツ UNI DONUTS （ユニドーナツ）
■11月18日（火）オープン ■地階＝食品フロア 和菓子売場
そごう千葉店のスイーツイベントで行列の人気を博した生ドーナツ専門店「ユニドーナツ」が長期期間限定ショップとしてオープン。
廃棄されてしまう規格外のカボチャを生地に練り込んでおり、ほどよい甘さを感じられます。手土産に、自分へのご褒美にぴったりです。
●お取り扱い品 ※価格は税込、売り切れ次第終了
UNIドーナツ（1個）250円
ホイップクリーム（1個）350円
カスタードホイップ（1個）400円
いちごドーナツ（1個）450円
抹茶ドーナツ（1個）450円
チョコドーナツ（1個）500円
株式会社そごう・西武 そごう千葉店：営業時間 午前10時～午後8時