【クリスマス限定ドリンク】ティーストアTHE ALLEYから12/3よりクリスマスドリンクが限定登場。

この冬THE ALLEYがお届けするのは「Warm Glow Christmas ― 心まで灯す、冬のぬくもり。」

まるで粉雪が舞い降りたかのような白さが美しいスムージーを始めとした、スパイスやフルーツの香りが漂う3種類のドリンクをご用意いたしました。THE ALLEYが贈る、やさしく包み込むような心温まるクリスマスティーコレクションをお楽しみください。ひと口ごとに感じるぬくもりが、あなたの冬を灯します。

スイートベリースノークリスマススムージー Mサイズ 800円(税込) cold

濃厚ないちごとホワイトチョコで贅沢に仕上げたクリスマス限定スムージー。

まるで粉雪が舞い降りたかのような、クリスマスにぴったりな見た目の一杯です。

ジンジャーブレッドミルクティー Mサイズ 700円(税込) mild hot/hot/cold

クリスマスの伝統的なお菓子「ジンジャーブレッド」をイメージしたほんのり甘くスパイシーな味わい。ホリデーシーズン限定のミルクティーです

ホリデーフルーツティー Mサイズ 680円(税込) mild hot/hot

ホットサングリアをイメージしたベリー×カシスが甘く香るホットフルーツティー。

寒い冬の身体を優しく温めてくれます。

クリスマス限定メッセージチャーム付き！

クリスマスドリンクをご注文のお客様に、メッセージを書けるクリスマスデザインのチャームをプレゼント！ぜひ一言を添えて大切な方へプレゼントしてみませんか？

※数量限定、無くなり次第終了となります。

THE ALLEY（ジ アレイ）について

It's time for Tea お茶に恋をする、美しい生活

“初めて飲むと驚きを感じ、2回飲むと好きになり、3回飲むと恋しくなる ”日常の中に溶け込むように、生活の所々に様々な感動を届けたい。これが“THE ALLEY （ジ アレイ）”の初心。 私たち“THE ALLEY”の想いは”ただのドリンクスタンドではなく、本当に素晴らしい生活へ導けるドアの鍵。私たちはいい飲み物は味覚だけではなく、生活に感動を起こせるものだと信じています。

お茶を飲むことで心も満たし、味わうことで幸せを感じる。 あなたの心に潜んでいた、言葉で表すことのできない神秘的な世界を。‟THE ALLEY”の飲み物を通じて、あなたの美しい生活を描いていきましょう。

■「THE ALLEY」 日本 オフィシャルサイト http://www.the-alley.jp

■「THE ALLEY」 グローバルサイト http://www.the-alley.world/

■「THE ALLEY」 日本 Instagram https://www.instagram.com/thealley.jp/