「2025 MAMA AWARDS」Netflix『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』公式コラボステージにBABYMONSTERや、人気ボーイズグループのメンバーが出演決定！

CJ ENM Japan 株式会社

・『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』に登場する退魔師兼 K-POP ガールグループ「ハントリックス」役をBABYMONSTERのPHARITA、AHYEON、RORAが務める

・敵対するチームとして登場する5人組ボーイズグループ「ライオンボーイズ(Saja Boys)」には、BOYNEXTDOORのLEEHAN、RIIZEのWONBIN、TWSのSHINYU、ZEROBASEONEのPARK GUN WOOKとHAN YU JINが参加

・「2025 MAMA AWARDS」は11月28日（金）・29日（土）の2日間、香港のKai Tak Stadiumにて開催

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

26年間にわたり新たな道を切り開き、世界の音楽市場における K-POP の地位を証明してきたグローバル代表 K-POP 授賞式「2025 MAMA AWARDS」が、Netflix の『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』と公式コラボステージを行うことを発表。今回、そのステージに立つアーティストが公開されました。

MAMA AWARDS でしか見られない象徴的なステージの一環として、グローバルレジェンドとK-POPアーティストの共演を通じて“Music Makes ONE”という価値を表現する特別なステージに、人気グループのメンバーが参加します。

先立って、世界的に話題となったNetflixアニメ映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』との公式コラボが予告されていました。アニメと現実を行き来する独自の演出で、MAMA AWARDSの名誉を懸けた「ハントリックス」と「ライオンボーイズ(Saja Boys)」の対決をどのアーティストが再現するのか、世界中のK-POPファンの注目を集めています。

現実版「ハントリックス」と「ライオンボーイズ(Saja Boys)」として映画のストーリーや映像を完璧に再現するアーティストとして、『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』に登場する退魔師兼 K-POP ガールグループ「ハントリックス」役をBABYMONSTERのPHARITA、AHYEON、RORAが務めます。

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

一方、「ハントリックス」と敵対するチームとして登場する5人組ボーイズグループ「ライオンボーイズ(Saja Boys)」には、BOYNEXTDOORのLEEHAN、RIIZEのWONBIN、TWSのSHINYU、ZEROBASEONEのPARK GUN WOOKとHAN YU JINが参加し、映画の世界観をステージ上で完成させます。

アニメ映画の世界観をリアルステージで鮮やかに再現する今回のコラボパフォーマンスは、世界中のK-POPファンの期待に応える予定です。

今年の授賞式は、11月28日（金）・29日（土）の2日間、香港の新たなランドマークであるKai Tak Stadiumにて開催いたします。

CS放送のMnet JapanとMnet Smart+で、「2025 MAMA AWARDS」をリアルタイム日本語字幕で放送予定です。放送時間などの詳細情報は「2025 MAMA AWARDS」日本公式サイトでご確認ください。

「2025 MAMA AWARDS」日本公式サイト：https://mnetjp.com/t/2025MAMA_release(https://mnetjp.com/t/2025MAMA_release)

なお、今年の「2025 MAMA AWARDS」は、国際的な決済ブランドVisaがタイトルスポンサーとして参加。Mnet Japanや、各種デジタルプラットフォームを通じてリアルタイムで世界へ同時配信される予定で、世界中のK-POPファンが一体となって楽しめるグローバル授賞式となる見込みです。

＜TVで見るなら：Mnet 視聴方法＞

Mnet Japanは、「スカパー！」「J:COM」「ひかりTV」「ケーブルテレビ」「auひかり」のいずれかにご加入いただくことでお申し込みいただけます。リアルタイムで「2025 MAMA AWARDS」を見れるほか、録画できるメリットが。

https://mnetjp.com/howtowatch/mnetjapan/

＜PC・スマホで見るなら：Mnet Smart+ 視聴方法＞

Mnet KoreaとMnet JapanライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。スマホやタブレットなど、あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴することが可能です。「2025 MAMA AWARDS」をリアルタイムで視聴するには、ベーシックプランもしくはプレミアムをお選びください。

https://mnetjp.com/howtowatch/mnetsmart/

【Mnet Japan 公式SNS】

■X（旧Twitter）：https://x.com/MnetJP_Ch

■Instagram：https://www.instagram.com/mnetsmart/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@mnetjapan

■YouTube：https://www.youtube.com/@MNETJAPAN

【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/

韓国100％エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー！、全国のケーブルテレビほかで視聴可能。

【Mnet Smart+】 https://smart.mnetjp.com/

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。