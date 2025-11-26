ÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»Ô¤Ë¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖT8 TOCHIGI Â¢»þ¡Ê¥¯¥é¥È¥¡Ë¡×¤¬¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¡ª
1. ³µÍ×
ÁÏ¶È46Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡ËÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¡¦¥¨¡¦¥¨¥¹¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Í§À¥ µ®Ìé¡Ë¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»Ô¤Ë¤Æ¡¢¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿·úÊª¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖT8 TOCHIGI Â¢»þ¡Ê¥¯¥é¥È¥¡Ë¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÅ¹¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤ê¹¬¤»¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢²û¤«¤·¤µ¤È²¹¤â¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÆÊÌÚ¸©»º¤Î¸·Áª¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÍÎ¿©¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¸²½ºâ¤Î¼ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿·¤·¤¤¡È¾¼ÏÂÂÎ¸³¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹³°´Ñ
ÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ç¼ñ¤¢¤ë³°´Ñ
Å¹Æâ¼Ì¿¿£±.
Å¹Æâ¼Ì¿¿£².
2. ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¡¦¥¨¡¦¥¨¥¹¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè46Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Î¹¹Ô¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê¸²½¡¦Îò»Ë¡¦¿©ºà¤¬Â¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¡¢¡ÖÃÏ°è¤È¶¦¤ËÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡×¤òÌÜÅª¤Ë°û¿©Å¹ÊÞ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó½ÐÅ¹¤¹¤ëÆÊÌÚ»Ô¤Ï¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤¬Â¿¤¯»Ä¤ëÈþ¤·¤¤Ä®ÊÂ¤ß¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤¤Ê¸²½¤¬Â©¤Å¤¯³¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤Ç¡Ö¸Å¤ÎÉ¤³¹¤Î²¹¤â¤ê¡×¤È¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤òÍ»¹ç¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¡¦ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹ÁÐÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¿·Å¹ÊÞ¡¿¥á¥Ë¥åー¤ÎÆÃÄ§
ÆÃÄ§1 - ¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤ò³è¤«¤·¤¿Å¹ÊÞ¶õ´Ö
Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÊ¸²½ºâ·úÃÛ¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡£½Å¸ü´¶¤È²û¤«¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§2 - ÆÊÌÚ¸©»º¤Î¿©ºà¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¼ÏÂÍÎ¿©¥á¥Ë¥åー
ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¥â¥À¥ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§3 - SNS¤Ç±Ç¤¨¤ë¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤
¡Ö#¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¡×¡Ö#½ãµÊÃã¡×¡Ö#±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¡£
ÆÃÄ§4 - ´Ñ¸÷¡¦ÃÄÂÎ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ
´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÄÂÎ¥Ä¥¢ー¤äÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£´Ñ¸÷¤ÈÃÏ°èÊ¸²½¤Î¸òÅÀ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥á¥Ë¥åー¡Ê°ìÉô¡Ë
ÆÊÌÚ¸©»ºµí¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥¹¥Æー¥
Å´ÈÄ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó
¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥âー¥É
¥Ï¥Ëー¥Èー¥¹¥È
4. Å¹ÊÞ¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡T8 TOCHIGI Â¢»þ¡Ê¥¯¥é¥È¥¡Ë
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¢©328-0015 ÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»ÔËüÄ®£±£µ-£²£µ
¥ªー¥×¥óÆü¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡Ê²¾¡Ë¡¡¡§¡¡11:00～21:00¡Ê20¡§00¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡¡¡¡¡§¡¡080-2605-6965
¸ø¼°HP¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¡¡https://t8japan.com/t8-tochigi(https://t8japan.com/t8-tochigi-%e8%94%b5%e6%99%82/)
5. º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¤Ï¡¢ÃÏ¸µÇÀ²È¡¦´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ä¡¢¾¼ÏÂÊ¸²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢ー¥ÈÅ¸¼¨¤Ê¤É¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤âT8¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡ÖÃÏ°èÊ¸²½¤ÈÎ¹¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞÅ¸³«¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
6. ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¡¦¥¨¡¦¥¨¥¹¡ÊTAS Co., Ltd.¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-17-1 ¶äºÂÉðÂ¢Ìî¥Ó¥ë2³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Í§À¥ µ®Ìé
ÁÏ¶È¡§1979Ç¯
»ñËÜ¶â¡§3,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹Ô´ë²è¡¦Ê¸²½ÂÎ¸³»ö¶È¡¦°û¿©»ö¶È ¤Ê¤É
7. ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
T8 TOCHIGI Â¢»þ¡Ê¥¯¥é¥È¥¡Ë
Ã´Åö¼ÔÌ¾¡§¸¶¸ý¡¢¥»¥ì¥Ê¡¢Åì
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§050-5235-0939
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§t8@tas-japan.net
¤´¼èºà¡¦¤´·ÇºÜ¤Ê¤É¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¾åµ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£