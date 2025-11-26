■ 車の香りに、いま変化の波が来ている。

車内の香りといえば、長年「どれも似た芳香剤」という印象が強かった。しかし今、その常識を大きく塗り替えようとする動きが生まれている。株式会社Whip（大阪市住之江区）は、車と香りを融合させた新ブランド 「WHIPSPICE（ウィップスパイス）」 を発表した。“車を香りでデザインする” というまったく新しい提案だ。

■ ブランド誕生の裏にあった「香りの実績」

WHIPSPICEの開発の背景には、同社が手がけてきたオンラインショップ 「香りの森shop」 の存在がある。香りの森shopは、アロマオイルカテゴリでデイリーランキングを多数獲得 するほど支持を集め、多くのユーザーの“日常の香り”を支えてきたショップだ。その運営で積み重ねた・香りのノウハウ・ユーザーが本当に求める香りの傾向・製品改善の感覚これら全てが、WHIPSPICEの品質のベースになっている。つまり、「ただの新ブランドではなく、結果を出した香りショップから派生した専門ブランド」という強みを持っている。

■ 「車でも“本気の香り”を楽しみたい」──その声がブランドを動かした

https://www.tiktok.com/@whip1108?_r=1&_t=ZS-91is23D4fJ4TikTok投稿 :https://www.tiktok.com/@whip1108?_r=1&_t=ZS-91is23D4fJ4

代表の廣葉佳祐（ケイスケ社長）はTikTokで2.8万人のフォロワーを持ち、日々車に関する情報を発信している。そこで寄せられてきたのが、「車にも上質な香りが欲しい」「インテリアとしても見た目がいいものを使いたい」というリアルな声。香りの森shopで得た実績 × 車好きコミュニティの声これらが合流し、“香水レベルの香りを車で楽しむ” というコンセプトが生まれた。

■ 車を“自分の世界観”で彩る時代へ

WHIPSPICEは、移動空間を“自分らしさの延長”としてとらえる新しい価値観を提案する。今後はカー用品店・雑貨店への展開、イベント出展、限定モデルなど、車と香りの新しいカルチャーを広げていく予定だ

■ 車と部屋のどちらでも使える“コードレス2in1”モデルを発売

WHIPSPICEからは、車内でも自宅でも使える コードレス2in1アロマディフューザー とブランド独自のアロマオイルの販売がすでに開始されている。USB-C充電のコードレス仕様で、車のドリンクホルダーやデスク上、ベッドサイドなど、場所を選ばずに“香りの空間演出”ができるのが特徴だ。製品は以下のオンラインストアで購入できる：👉 公式オンライン販売ページ（こちら）

https://whip.base.ec