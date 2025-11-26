【根岸線関内駅 徒歩3分】完全個室のレンタルオフィス「スペラボ横浜関内店」が2025年12月1日にオープン！
株式会社UKCorporation
新店舗情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/62166/table/635_1_1429776d99e50d527f75d09acb8539d7.jpg?v=202511261055 ]
レンタルオフィス「スペラボ」について
スペラボは東京都心を中心に展開、完全個室型のプライベートオフィスを提供しており、個人事業主やスタートアップ企業、テレワーカーに適した環境を整えています。
「快適」「柔軟」「高セキュリティ」といった特徴を持ち、特に個人事業主やスタートアップ、フリーランスに適したオフィス環境を提供しています。
特徴１：完全個室のプライベートオフィス
スペラボのレンタルオフィスは、すべて完全個室のため、作業スペースを他の利用者と共有せず、集中して業務ができます。
また、部屋ごとに施錠が可能であり、セキュリティとプライバシーが確保されています。
特徴２：24時間利用可能
時間を気にせず、いつでもオフィスを利用できるため、フレキシブルな働き方に対応。
特徴３：高セキュリティ
■電子キーによる入退室管理
■防犯カメラ設置
■個別施錠できる個室
これにより、安全性の高い環境で業務を行うことができます。
特徴４：駅近＆好立地
スペラボのオフィスは、東京都心の主要ビジネスエリアに展開されており、
各オフィスは駅から徒歩数分の好立地に位置しています。
例えば、「赤坂溜池山王店」は千代田線「赤坂駅」から徒歩2分、銀座線・南北線「溜池山王駅」から徒歩4分とアクセス抜群です。
特徴５：法人登記可能
スペラボのオフィスは、法人登記が可能なので、スタートアップや個人事業主の開業にも適しています。
登記用住所として利用できるため、オフィスを構えたい企業にも便利です。
UKCorporationはレンタルオフィス投資を支援しております。
会社概要
株式会社UKCorporation
https://www.uk-corp.co.jp/
【お問合せ先】電話番号：Tel: 03-6911-0577（受付時間：平日10～19時）
E-mail：info@uk-corp.co.jp
関連リンクホームページ：https://spalab-chintai.uk-corp.co.jp/office