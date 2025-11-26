環境ステーションが、「いえらぶBB」で内見予約・Web申込みを開始！

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、環境ステーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：後藤博幸、以下「環境ステーション」）に対し、不動産の業者間流通プラットフォーム「いえらぶBB」の内見予約およびWeb申込み機能の提供を開始しました。

https://bb.ielove.jp/ielovebb/rent/index/groupIds/81798/

■背景・概要

環境ステーションは、銀座を拠点に、賃貸管理や売買・代理・仲介、都市型不動産の開発、不動産コンサルティングなど、幅広い事業を展開する総合不動産会社です。

このたび、不動産業者間流通プラットフォーム「いえらぶBB」の内見予約およびWeb申込みを導入し、運用を開始しました。

入居受付や進捗確認が「いえらぶBB」上で行えるようになり、内見予約もWeb上で24時間365日受付可能になりました。

また、「いえらぶBB」を利用する全国の賃貸仲介会社は、環境ステーションが管理する物件の空室状況をリアルタイムで確認し、オンラインでの内見予約や入居申込みが可能になります。

今後とも、いえらぶGROUPでは不動産業界の業務効率化、DXを促進してまいります。

アカウントは無料で作成できます。※宅建業免許番号と代表電話認証が必要です。

https://bb.ielove.jp/ielovebb/rent/index/groupIds/81798/

■「いえらぶBB」について

【内見予約】

Web上で24時間365日、内見予約の受付が可能となり、営業時間外に生じる機会損失を防ぐことができます。

また、内見予約をはじめとする電話対応業務の時間を9割削減できます。

さらに、内見データの可視化によりトラブルを未然に防ぎ、内見時の鍵情報や終了後のアンケートも自動送信されるため、内見手配業務の効率化と業務漏れの防止が可能です。

【Web申込み】

Web上で入居申込みを完結できるシステムです。入居者や仲介会社が、スマートフォン・PCで申込みを行えます。入力情報は仲介・管理・保証会社に共有可能で、入居までのやり取りが効率化されます。

また、審査進捗フローを自由にカスタマイズできるため、賃貸管理会社は自社付け・他社付けいずれの申込みも、「いえらぶCLOUD」上で一元管理できます。すべての申込み対応がWeb上で完結するため、業務の効率化が期待できます。

▼活用メリット

(１)24時間365日、Web申込み対応

(２)仲介会社・管理会社・保証会社の3者間で、申込み情報をリアルタイムに共有

(３)審査状況の可視化に加え、フローを自由にカスタマイズ可能

(４)自社・他社付け申込みを一元管理

(５)書類不要で申込み業務を大幅効率化

サービスサイト：https://bb.ielove.jp/

■環境ステーションについて

会社名：環境ステーション株式会社

代表者：代表取締役 後藤 博幸

設立 ：2002年11月

資本金：3,500万円

所在地：東京都中央区銀座1-8-14 銀座YOMIKOビル

コーポレートサイト：https://www.kankyo-station.co.jp/

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名 泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

株式会社いえらぶGROUP 広報課

担当：小玉、秋吉

TEL：03-6911-3955 / FAX：03-6911-3956

メール：pr@ielove-group.jp