¶¥ÎØÅêÉ¼¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¥ÎØ¡×¤¬11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÂçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJPF¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕ½ÓÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¶¥ÎØÅêÉ¼¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¥ÎØ¡×¤Ç¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¶¥ÎØÅêÉ¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÂçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¥ÎØ¡×¤È¤Ï¡©¡Û
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¥ÎØ¡×¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤äÆÃÅµËþºÜ¤Î¶¥ÎØÅêÉ¼¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅêÉ¼²èÌÌ¤äËÉÙ¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¤Ç¡¢¶¥ÎØ½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¶¥ÎØÅêÉ¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¶¥ÎØÅêÉ¼¤ËÈ¼¤¦¥Á¥ãー¥¸¡ÊÆþ¶â¡Ë¤Ï¡¢PayPay¡¦¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ª»È¤¤¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¥ÎØ¡×¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://bet.minnano-keirin.com/
¡Ú¼ç¤Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÆâÍÆ¡Û
¢£ÅêÉ¼²èÌÌ¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª
¡¡¿·¤¿¤Ë¥«ー¥È¹ØÆþµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¡¢Çã¤¤ÌÜ¤ò°ì»þÊÝÂ¸½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶¥ÎØ¤Î¥ìー¥¹Ãæ·Ñ¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¶¥ÎØÅêÉ¼¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ê§Ìá¶â¤ÎÂ¨»þÀº»»¤ËÂÐ±þ¡ª
¡¡¶¥ÎØÅêÉ¼¤Ë¤ª¤±¤ëÊ§Ìá¶â¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤´ÍøÍÑ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÂ¨»þ¤Ç¤ª¿¶¹þ¤ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅêÉ¼»ñ¶â¤Î¥Á¥ãー¥¸¤¬ÍÆ°×¤Ë¡ª
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥Úー¥¸¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¥Á¥ãー¥¸¡ÊÆþ¶â¡Ë¼êÂ³¤¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¶¥ÎØÅêÉ¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Çー¥¿Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤Ç¶¥ÎØÅêÉ¼¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡ª
¡¡¥Çー¥¿Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¶¥ÎØÅêÉ¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¥ÎØ¡×¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤â¿ï»þ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¥ÎØ¡×¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJPF¤Ï¡¢¸ø±Ä¶¥µ»¾ì¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤®¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒJPF
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÏÊÕ½ÓÂÀÏº
URL¡§https://www.jpf.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ð£Æ
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¥ÎØ¡×¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
https://bet.minnano-keirin.com/mypage/contact