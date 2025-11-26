AIOCR × CRM × CS標準化で、経営支援の未来を変える。 SoLaboとFloweryが包括的アライアンスを締結し、税理士業界のデータ活用改革をスタート

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原広一）は、税理士事務所向けCRMを提供する株式会社Flowery（本社：東京都墨田区、代表取締役：大須賀清隆）と、税理士業界の“データ価値最大化”と“全体最適”を目指す戦略的MOUを締結しました。

本提携により、TAXGROUPに加盟する税理士事務所の生産性向上、CS（顧客満足度）品質の標準化、そしてデータを活用した経営支援の高度化を両社で強力に推進。日本全国の中小企業支援のアップデートに取り組みます。

【背景】

税理士事務所は、企業の定量データ・定性データ・月次情報・意思決定履歴など、日本でも類を見ない“経営データの宝庫”です。しかし、現状では以下の課題が残っています。

- データが分散し、有効活用できない- CS品質が担当者に依存する「属人化」が発生している- 1事務所単独では、データの分析・活用に限界がある- 生産性向上の取り組みが「部分最適」に留まってしまう

SoLaboはAIOCRとGoogleワークスペースを活用し、“データを集める・整える基盤”を構築してきました。一方、FloweryはCRMとCS構築のノウハウで“データを使い、価値を生む仕組み”を提供してきました。この度の提携により、両社が持つ強みを組み合わせることで、税理士業界が持つデータの価値を最大化し、業界全体の最適化を実現する土台が整いました。

MOUの主な内容

両社は、税理士業界の未来を変える以下の3つの柱を中心に、協業を進めてまいります。

1. 税理士業界の「データ価値最大化」を目的とした共同プロジェクト

AIOCR × CRM の連携強化：入力データと顧客情報の連動によるデータ活用基盤の構築

Googleワークスペースを基盤とした業務最適化

API連携によるデータの自動化と構造化

2. TAXGROUPにおけるCS品質の標準化

CSオペレーションの共通化：顧客対応プロセスの標準化と品質担保

現場課題を開発へ反映するアジャイル体制の構築

加盟事務所の成功事例を横展開する仕組みづくり

3. 税理士業界における“全体最適モデル”の実装

1事務所だけでは実現できない価値を、TAXGROUP全体で創出

データ活用による経営支援の高度化

AIを活用した早期提案・早期支援モデルの確立

今後の展開

両社は今後、以下の取り組みを具体的に進め、業界全体の課題解決を目指します。

代表コメント

- TAXGROUP加盟事務所向けCS業務の共同実施- CRM × AIOCR × Googleによる業務フローの標準化とテンプレート化- 現場の課題を開発に反映する改善サイクルの構築- データ活用による経営支援モデルの共同開発- 業界全体の課題解決へ向けたイベント・セミナーの共同開催

■ 株式会社Flowery 代表取締役 大須賀清隆

「税理士業界には、膨大なデータと深い関係性があります。しかし、それを価値に変えるための基盤と仕組みが存在しませんでした。SoLaboさんと共創することで、データの価値を最大化し、全国の事務所のCS品質を底上げし、“本当に役に立つCRM × CS × 生産性向上モデル”を実装していきます。一緒に、業界の未来を変えていきたいと思います。」

■ 株式会社SoLabo 代表取締役 田原広一

「税理士事務所は、日本の中小企業を支える存在であり、その手元には“経営の核心となるデータ”がすべて揃っています。このデータを価値に変え、経営者の支援の幅を広げることができれば、日本の未来は必ず明るくなると確信しています。Floweryさんは、現場の課題をCSとCRMで構造化し、価値へと変えてきた稀有なパートナーです。TAXGROUPで取り組む“全体最適”を実現し、業界全体にポジティブな変化を起こしていきます。」

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持つ(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名:株式会社SoLabo

代表者:代表取締役 田原 広一

設立:2015年12月11日

本社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F(WeWork内)

事業内容:資金調達サポート/補助金申請サポート/法人・士業提携/Web制作・運営・管理/Webマーケティング/シェアオフィス/AI・クラウド会計活用支援/AI-OCR/記帳・経理/TAX GROUPの運営

公式サイト:https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp