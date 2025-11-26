ＮＴＴファイナンスのLLMO対応を「エルシグbyAMAIZIN」が支援──AIに“選ばれる”ための優先施策を可視化する診断レポートを提供

PXC株式会社

Corporate Promotion DX CompanyのPXC株式会社(以下PXC｜https://pxc.co.jp/(https://pxc.co.jp/))は、AI検索・生成環境における自社/競合の露出状況を分析し、最適なWeb施策を診断・提案する LLMO/AIO診断サービス「エルシグbyAMAIZIN」を用いて、ＮＴＴファイナンス株式会社（以下ＮＴＴファイナンス）のLLMO対応を支援しました。本支援では、サービス提供カテゴリーを対象に、AIがどのようにサービスを“おすすめ”するのかを調査し、AI上の順位・意思決定ロジック・改善の方向性までを体系立ててレポート化しました。

背景

ＮＴＴファイナンスでは、生成AIの普及に伴い、LLMO（Large Language Model Optimization）の重要性を認識していたものの、具体的な着手ポイントの判別や、継続的な調査体制の確保が課題となっていました。AIに継続的に推奨されるためには、「AIの評価基準」「競合の対応状況」「ユーザーのニーズ」を定点で観測する必要がありますが、その運用負荷を内製で担うことは容易ではありませんでした。

実施内容

エルシグは、サービス対象カテゴリーを対象に以下を実施しました。

- 主要生成AI/検索AI上でのおすすめ表示・想起状況の調査- AIでの順位および意思決定（推薦）ロジックの推定- 自社/競合比較に基づく改善の方向性の診断- 上記をまとめた診断レポートの提供（優先度付き示唆を含む）

NTTファイナンスご担当者様 コメント

「LLMOの重要性は理解していたものの、実際に何から手を付ければよいのかわからずにいました。そんななか、エルシグを利用したことで『AIに選ばれるために今すべき施策は何か』が明確になりました。

そもそも『サイトとしてLLMに情報が引用』ではなく『サービスとしてAIが推奨する』ことが売上貢献としては重要であることを確認できました。その上でAIに継続的に推奨してもらうためには、常に『AIの評価基準』と『競合の対応状況』『ユーザーのニーズ』を定点観測する必要があります。ただ、その調査を継続的に行い続けるリソースのない当社に代わって調査をし続けてくれるエルシグは、まさに欲しかったサービスだと感じました。」

「エルシグbyAMAIZIN」とは

「エルシグbyAMAIZIN」は、AI検索における自社や競合の状況を分析し、自社サービスに最適なWeb施策を診断・提案するLLMO/AIO診断サービスです。

・AIによる競合評価の可視化：ブラックボックスとされてきたAIの評価基準を明らかにします。

・データに基づく具体的な改善アクション提示：競合分析に基づき、貴社が選ばれるためのコンテンツを優先順位をつけて提案します。

・定点観測による継続的なPDCA：変化し続けるAIの評価基準に対応するため、継続的な状況観測とレポーティングを行います。

PXCは、「エルシグ by AMAIZIN」を通じて、AI時代における企業の持続的な成長を支援してまいります。

詳細・お問い合わせはこちら :https://service.amaizin.biz/llmo-check

PXC株式会社

本社：〒110-0016 台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階

Webサイト： https://pxc.co.jp/

代表取締役CEO : 菅野健一、代表取締役COO：飯澤満育



業界50年の知見とAIなどの最新テクノロジーを駆使し、お客様をセールスプロモーションやマーケティング活動で支援する会社です。