“物価高の年末”に家計応援　無尽蔵がお子さまラーメン無料へ

株式会社キタカタ

株式会社キタカタ（本社：新潟県新潟市）が運営する「新潟らーめん 無尽蔵」では、物価高が続く年末に、外出を楽しむご家族へあたたかいひとときを届けたいとの思いから、2025年12月1日（月）から12月31日（水）までの期間、17時以降に『お子さまラーメンセット』を無料で提供するキャンペーンを実施します。

寒さが深まるこの季節、買い物帰りやお出かけの締めに、湯気の立つラーメンでほっと温まっていただけるよう、大人1名につき麺類1品のご注文で、お子さま向けのラーメン・オレンジジュース・選べるおもちゃのセットを1つ無料でご提供します。ご家族みんなを笑顔にする、年末限定の応援企画です。

●「無尽蔵」公式インスタグラム：https://www.instagram.com/ramen_mujinzo/

ご家族での外食を応援！ 『お子さまラーメンセット』無料キャンペーン

「新潟らーめん 無尽蔵」では、お子さま用チェアやお座敷タイプの客席、さらにお子さま向けメニューなど、日頃からご家族で利用しやすい環境づくりに取り組んでいます。

クリスマスや年末のお買い物、新しい年を迎える準備など、ご家族でのお出かけが増えるこの季節に、温かい食事とともに楽しい思い出をつくっていただけるよう、無尽蔵はご家族の大切な時間を応援してまいります。

お子さまラーメンセット『お子さまラーメンセット』無料キャンペーン 概要

開催期間：2025年12月1日（月）から12月31日（水）までの17時以降

キャンペーン内容：大人1名につき麺類1品のご注文で『お子さまラーメンセット』1つ無料

お子さまセット内容：お子さま用らーめん（しょうゆ味）、オレンジジュース、選べるおもちゃ1個

お子さまラーメンセット対象年齢：小学6年生まで

※対象期間中は何度でもご利用可能です

※12月31日は営業時間が通常と異なります

選べるおもちゃ

対象店舗：「新潟らーめん 無尽蔵」 対象店舗（18店）

- 無尽蔵 花園家 新潟県新潟市中央区花園1丁目2番2号 コープシティー花園(ガレッソ)1階- 無尽蔵 にいつ家 新潟県新潟市秋葉区善道字潟端555番地- 無尽蔵 ながおか家 新潟県長岡市古正寺1-249-1 イオン長岡店 駐車場内- 無尽蔵 六日町家 新潟県南魚沼市余川字牛蒡島3355-1- 無尽蔵 中条家 新潟県胎内市大川町14番40号- 無尽蔵 むらかみ家 新潟県村上市大字仲間町字坂下605番地- 無尽蔵 三条家 新潟県三条市横町2丁目3番2-1号- 無尽蔵 ごせん家 新潟県五泉市郷屋川2-3-6- 無尽蔵 かわぐち家 埼玉県川口市前川1丁目1-11 イオンモール川口前川 1階- 無尽蔵 レイクタウンkaze店 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンKAZE3階- 無尽蔵 はにゅう家 埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3 イオンモール羽生 1階- 無尽蔵 だいせん家 秋田県大仙市和合字坪立177 イオンモール大曲 1階- 無尽蔵 昭和家 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 イオンモール甲府昭和1階- 無尽蔵 寒河江家 山形県寒河江市新山1丁目10-1- 無尽蔵 いしはら家 群馬県太田市石原町81番地 イオンモール太田 1階- 無尽蔵 柳津家 岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6 カラフルタウン岐阜 レインボーモール館 1階

●新潟らーめん 無尽蔵 味噌と出汁

- 無尽蔵 味噌と出汁 もりおか家 岩手県盛岡市本宮7丁目１-１ イオンモール盛岡南 １階- 無尽蔵 味噌と出汁 なとり家 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 イオンモール名取 1階

店内一例） ご家族で過ごしやすいボックスシートやお子様用の椅子、食器を完備。

一部、お座敷のある店舗もあります。

株式会社キタカタ（キタカタグループ）

キタカタグループは創業45周年！

新潟市を中心に、『新潟らーめん 無尽蔵』『らーめん風伯』などラーメン業態を主力業態とし、全国へ出店している外食チェーン運営企業です。新潟市内には直営で、デニッシュ食パンが人気の『ブーランジェリー リリッカ』や新潟県岩船産コシヒカリを使用した釜めし専門店『五頭の山茂登』などを展開。様々なジャンルのお店でライフスタイルに合わせた”食”の提案を行っています。

＜会社概要＞

名称 株式会社キタカタ

所在地 〒950-0945 新潟県 新潟市中央区女池上山1丁目5番17号

代表者 代表取締役社長 坂井 貴之

創業 1980年 3月

ホームページ ：https://www.kitakata.co.jp/