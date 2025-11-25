法務オートメーション「OLGA」が、「ジョブカン」と連携

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が提供する法務オートメーション「OLGA」は、株式会社DONUTSが提供する「ジョブカンワークフロー」との連携を開始したことをお知らせいたします。

法務へのチェック依頼から稟議申請・押印申請までを「ジョブカンワークフロー」で一本化し、依頼部門の利便性を向上しながら、「OLGA」で法務データの一元管理することが可能になりました。

■連携の背景・内容

管理部門の業務において、申請ワークフローと法務で利用するツールが異なることで、業務によって複数のツールを利用したり、同じような情報を入力・申請する作業が生じることがあります。

従来、「OLGA」と「ジョブカンワークフロー」を併用される場合においても同様の状況があり、業務の煩雑化や同じような情報の二重入力による負担、入力ミスのリスクといった課題がありました。

今回の連携によって、申請者は「ジョブカンワークフロー」への入力のみで、申請内容が「OLGA」に自動で同期されるようになり、同じ申請情報を繰り返し入力する必要がなくなります。また、申請フローの入り口を「ジョブカンワークフロー」に一本化できるため、業務プロセスの統一と簡素化による依頼部門における業務スピードの向上や負担軽減が図れます。

■ジョブカンワークフローについて

ジョブカンワークフローは、社内のあらゆる申請書※をクラウド管理できるワークフローシステムです。 業務負担を軽減するほか、組織の意思決定の高速化に貢献します。

※契約、取引、経費、人事、労務、勤怠関連の様々なテンプレートを用意しています。

ジョブカンワークフロー Webサイト：https://wf.jobcan.ne.jp/

■法務オートメーション「OLGA」について

法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービスです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

実際に導入効果として、ある企業では、年間1万件以上あったExcelでの管理・ファイル格納の工数がゼロになりました。

また、年間約2,700件あった法律相談が900件以下に減少するなど、大幅な業務効率化と生産性向上を実現しています。

OLGA Webサイト：https://olga-legal.com/

「AI時代の最前線『法務オートメーション最前線』」（PIVOT）

https://youtu.be/BR4tjjhLIWo

「法務オートメーション徹底解剖」（News Picks「BuzzBEACON」）

https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY

■今後について

GVA TECHは、今後も「OLGA」と多様なワークフローとの連携を拡大していくことで、法務部門にとどまらず、全社で活用しやすいサービスの提供を目指してまいります。あわせて、「OLGA」全体の機能間連携も一層強化し、法務業務の更なる自動化と効率化を実現することで、企業の競争力強化に貢献してまいります。

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/