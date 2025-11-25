そごう・西武、店舗サイトを WOVN.io で5言語対応

Wovn Technologies株式会社

株式会社そごう・西武（本社：東京都豊島区、取締役 執行役員社長：田口 広人、以下 そごう・西武）が、Wovn Technologies株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 鷹治、以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』を店舗サイトに導入し、英語・簡体字・繁体字・韓国語・タイ語の5言語に対応しました。これにより、インバウンドのお客様にも、頻繁に開催される各店舗のイベント情報をはじめとする最新情報をタイムリーにお届けできるようになり、そごう・西武を訪れるすべてのお客様が店舗での体験を楽しめる環境を整備されました。

WOVN.io が導入されているそごう・西武の店舗サイトはこちら：https://www.sogo-seibu.jp

■海外からのお客様にも、日本のお客様と同様にタイムリーな情報を届けるため、店舗サイトのリニューアルに合わせて WOVN.io で多言語対応

そごう・西武は、「新しい発見を提案し続ける百貨店」として、西武池袋本店をはじめ全国に10店舗を展開しています。国内全体でインバウンド需要が高まる中、そごう・西武の店舗を訪れる訪日外国人のお客様の数も大幅に増加しています。そのような中、海外からのお客様にも日本のお客様と同じように、各店舗の魅力やアクセス、イベントやキャンペーン情報などを網羅的かつタイムリーに届けることの重要性が一層増している状況でした。

店舗サイトでは、これまでも多言語対応が行われていたものの、サイトへの翻訳反映や修正の度に外部企業とのやりとりが発生しリードタイムも長くなることから、特に各店舗の催事・イベント情報などの「リアルタイムな情報発信」に課題を抱えておられました。また、催事の内容は店舗によって異なるため、多言語化するコンテンツのボリュームが多いことも運用の負担になりがちでした。同社にとって店舗サイトは、すべてのお客様にとっての情報源となる重要なチャネルとして位置づけられています。言語を問わず、日本を訪れるすべてのお客様が店舗での体験を楽しめる環境を構築すべく、「タイムリーな多言語発信」の対応を検討されました。

そこで、サイトリニューアルを機に、従来の対応を見直し、よりタイムリーかつ効率的な多言語での情報発信を実現するため、WOVN.io を導入しました。

■リアルタイムな情報発信を実現でき、実績もサポートも安心の WOVN.io

そごう・西武が WOVN.io を採用した主な理由は以下3点です。

- 国際特許技術により、店舗サイト更新時も自動でリアルタイムに多言語化WOVN.io は、国際特許技術によりサイト更新を自動で検知し、自動で翻訳を反映します。各店舗サイトでのイベント情報更新に合わせて各言語のページもリアルタイムで更新されるため、頻繁に更新が発生するサイトであっても、訪日客に最新の情報を届けることができます。- 各地の百貨店をはじめとした、国内大手企業での豊富な導入実績WOVN のソリューションは、すでに各地の百貨店の公式サイト・EC サイト等で採用されています。また、百貨店・小売業界を含む国内大手企業での豊富な実績があることから、インバウンド対応とそれに伴う多言語化に関する豊富な知見・実績があることが安心感につながりました。- 直感的で使いやすい UI と、導入から運用まで支える伴走型サポートWOVN.io は直感的な操作が可能な UI を備えています。また、導入時の専任担当者による伴走支援や、運用開始後の多言語対応の効果最大化のためのご提案など、そごう・西武の課題に寄り添った継続的なサポートを提供している点も評価いただいています。

■導入サイトについて

そごう・西武が運営する店舗サイトを、WOVN.io で5言語（英語、簡体字、繁体字、韓国語、タイ語）に対応しています。

- そごう・西武 店舗サイト https://www.sogo-seibu.jp/

■今後の展望

そごう・西武では、より多くのお客様に来店いただきお楽しみいただけるよう、インバウンドのお客様だけでなく、日本に暮らす外国人のお客様も含め、多様なお客様に向けたタイムリーで魅力的な情報発信を強化されます。また、多言語化した店舗サイトの URL を QR コード化してパンフレットなどに掲載するなど、オンラインとオフラインを連携させ、よりお客様にとって利便性の高い情報提供を推進していかれます。

WOVN は、海外への情報発信やインバウンド集客の強化を図る企業様をこれからもご支援してまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。

企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化 AI ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246