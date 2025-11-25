「原因は自分にある。」の杢代和人＆長野凌大、2人の“今”を収めたフォトブックが完成！『puzzle』2025年11月25日（火）発売！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年11月25日（火）に新解釈アイドルグループ「原因は自分にある。」のメンバー・杢代和人さん＆長野凌大さんのフォトブック『puzzle』（定価：3,300円（税込））を発売いたしました。本書では2人が共通の趣味であるカメラを片手に、初めて2人きりで四国を旅した模様や互いが撮りたいコンセプトに沿って撮影したセルフプロデュースパートを収録。グループとして、個人としての現在地と、これからについてたっぷりと語るロングインタビューも。

★杢代さん＆長野さんがカメラを片手に初めての２人旅へ！

２人での旅行は正真正銘、今回が初めてということで、杢代さんが「正直最初はどんな旅になるんだろう？」と言うように手探り状態だったという２人が、共通の趣味であるカメラを片手に互いを撮り合いながら旅する模様をぎゅっと収録。長野さんの希望で訪れた四国で、素の顔をさらけ出してくれました。

★互いに撮りたいコンセプトに沿ったセルフプロデュースパートも

四国旅のほか、長野さんが撮りたい杢代さん、杢代さんが撮りたい長野さんをテーマにしたセルフプロデュースパートでは、レコード店やハウススタジオで撮影。フェイスペイントなどにも挑戦し、２人しか出せない世界観を存分に発揮してくれました。

★タイトルの「puzzle」に込めた意味

タイトルの「puzzle」は２人が話し合って決定。「僕たちがやりたいことや観測者（原因は自分にある。のファン名）の皆さんに見せたい姿などを一つ一つのピースとして集めてはめていき、僕と和人にしか作れない特別なパズルが完成しました」という長野さんの言葉どおり、２人の“今”を濃縮した一冊が完成しました。

［商品概要］

杢代和人＆長野凌大 puzzle

定価：3,300円（税込）

発売日：2025/11/25

判型：A4変形判

ISBN:9784651205588

電子版：なし

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4651205585/

・楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/18395613/

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107651709