＜未来を創る技術で名古屋を元気にするセミナー＞次世代ロボット研究所見学会 ～ロボット同士の連係技術に関する最新情報～

公益財団法人名古屋産業振興公社申込はこちら :https://nipc.short.gy/next_gen_robo

次世代ロボット研究所について、研究所全体のご紹介およびロボット同士の連係・協働に関する最新の技術情報を提供する見学会です。

チラシpdf :https://www.nipc.or.jp/placia/teikyo/pdf/20251203_c-sec.pdf

【内容】

14：00～15：00

次世代ロボット研究所の設備、特色、利用例等のご紹介

次世代ロボット研究所の設備と特色の解説に加え、複数のロボット同士の連係によって実現できるテーマに関する研究紹介や、共同研究、ロボット同士の連係・協働技術の活用事例などをご紹介します。

講師：

愛知県立大学 次世代ロボット研究所所長

村上 和人 氏



15：10～16：00

次世代ロボット研究所見学

次世代ロボット研究所で研究・開発しているロボットの開発目的、活用意図、技術などの説明に加え学生の方のご協力のもと、デモンストレーション等をご覧いだたけます。

見学説明：

次世代ロボット研究所副所長

山本 秀樹 氏

16：10～16：30

名刺・情報交換会

■申し込み 問い合わせ

(公財）名古屋産業振興公社 産業連携推進部

TEL：052-655-5020

E-mail:renkei@nipc.or.jp