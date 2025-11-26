＜未来を創る技術で名古屋を元気にするセミナー＞次世代ロボット研究所見学会 ～ロボット同士の連係技術に関する最新情報～
公益財団法人名古屋産業振興公社
申込はこちら :
https://nipc.short.gy/next_gen_robo
チラシpdf :
https://www.nipc.or.jp/placia/teikyo/pdf/20251203_c-sec.pdf
次世代ロボット研究所について、研究所全体のご紹介およびロボット同士の連係・協働に関する最新の技術情報を提供する見学会です。
【内容】
14：00～15：00
次世代ロボット研究所の設備、特色、利用例等のご紹介
次世代ロボット研究所の設備と特色の解説に加え、複数のロボット同士の連係によって実現できるテーマに関する研究紹介や、共同研究、ロボット同士の連係・協働技術の活用事例などをご紹介します。
講師：
愛知県立大学 次世代ロボット研究所所長
村上 和人 氏
15：10～16：00
次世代ロボット研究所見学
次世代ロボット研究所で研究・開発しているロボットの開発目的、活用意図、技術などの説明に加え学生の方のご協力のもと、デモンストレーション等をご覧いだたけます。
見学説明：
次世代ロボット研究所副所長
山本 秀樹 氏
16：10～16：30
名刺・情報交換会
■申し込み 問い合わせ
(公財）名古屋産業振興公社 産業連携推進部
TEL：052-655-5020
E-mail:renkei@nipc.or.jp