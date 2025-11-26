¹âÄÐ»Ôºß½»¤Î2Áª¼ê¤¬Á´¹ñ¾ã³²¼Ô¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñÍ¥¾¡¤ò»ÔÄ¹¤ËÊó¹ð
ÎáÏÂ7Ç¯11·î26Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¡¢10·î25Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¼¢²ì¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè24²óÁ´¹ñ¾ã³²¼Ô¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤ËÂçºåÉÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¹âÄÐ»Ôºß½»¤Î¾¡Éôñ¥ÇÏ¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¤È¾¾ÉÚÎ°Ìé¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿Ãæ±û¡Ë¤¬»ÔÌò½ê¤òË¬Ìä¡£ßÀÅÄ¹ä»Ë»ÔÄ¹¤ËÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤ò¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¶¥µ»Åù¤òÄÌ¤¸¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î¾ã¤¬¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¼Ò²ñ»²²Ã¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¡£º£Ç¯¤Ï¼¢²ì¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì14¶¥µ»¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»Ô¤«¤é¤Ï¡¢¿å±Ë¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î3¶¥µ»¤Ë10¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£¿å±Ë¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¾¡Éôñ¥ÇÏ¤µ¤ó¤¬25¥áー¥È¥ë¡¦50¥áー¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Ç¡¢¾¾ÉÚÎ°Ìé¤µ¤ó¤¬¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ç½Ð¾ì¤·¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï11·î26Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¤ËÂç²ñ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤¿¤á»ÔÌò½ê¤òË¬Ìä¡£Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿Ãæ¤Ç¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥À¥ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢ßÀÅÄ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ÎÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤Î·òÆ®¤ò»¾¤¨¤Þ¤·¤¿¡£