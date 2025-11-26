約1万2,000人を動員した「思考実験展」が大阪初開催！12月27日より心斎橋PARCOでスタート、チケット販売開始

株式会社NO MORE

没入型体験エンターテインメントを提供する NO MORE（本社：東京都渋谷区、CEO：佐田晋一郎）は、 東京開催で大きな反響を呼んだ体験型自己診断エンタメ『思考実験展』（脚本：ディズム） を、2025年12月27日（土）より大阪・心斎橋PARCOにて開催することを発表いたします。

また、本日 2025年11月26日（水）18:00 より一般チケットの販売を開始いたしました。

思考実験展 in 心斎橋PARCO

この度、今春の東京開催時には約1,2万人を動員し話題となった「思考実験展」（脚本：ディズム）を、2025年12月27日（土）から2026年1月18日（日）まで、心斎橋PARCO GALLERYにて大阪初開催いたします。

思考実験展とは、「もしも別の世界に行けたなら、あなたはどう生きるのか？」その問いに、あなた自身の思考で答えを導く、まったく新しい“じぶん没入型”エンターテインメントです。前回開催時は、追加チケットも即完売し大きな話題を呼び、東京以外での開催希望の声を頂いたため、今開催が実現いたしました。

初大阪開催を記念し、新しいキービジュアルを解禁。東京開催で好評だった「JIKKEN CODE#001」が大阪でも体験できるのですが、今回のキービジュアルでは、このテーマを様々なアイテムや構造で表現しています。

さらに、舞台化や映画化を果たした大人気TRPG『カタシロ』を手掛け、今展示で脚本を担当したディズムと、プロデューサーの広屋佑規（株式会社NO MORE）よりコメントも到着いたしました。

チケットは只今より販売開始。今後、心斎橋PARCOとのコラボレーション企画やSNS企画も決定しておりますので、詳細は公式HPや公式Xをご確認ください。

【チケットサイト】https://ticketdive.com/event/shikojikkenten_osaka(https://ticketdive.com/event/shikojikkenten_osaka)

コメント

【脚本：ディズム（驚天動地倶楽部）】

■コメント

話してみたかったけど話せなかったこと、考えたこともない知らない自分、そこに行かなければ味わえない体験。大阪で、ぜひ実験に参加してみてください。



■プロフィール

演出家・脚本家、シナリオライター、YouTuber。

代表作「カタシロ」は舞台化・映画化を果たす。他にも「冒涜都市 Z～魔境の探検家たち～」「ロールシャッハシンドローム」「狂気山脈単独登頂」を舞台化。2024年に開催したノ―ミーツとテレビ朝日が企画・制作するミステリー舞台『AGASA』の脚本を担当、他にも Nintendo Switch のゲームシナリオを担当するなど、幅広く活動している。



【プロデューサー：広屋佑規（ひろや ゆうき）】

■コメント

魔王討伐の旅は、大阪にまでたどり着きました。皆様がこの旅の中でたどり着く結末とは。

また、実験結果は東京とは異なるのか。もしもの世界で生きる、じぶん没入体験。ぜひお楽しみください。

■プロフィール

没入型ライブエンタメカンパニー「Out Of Theater」を設立し『喰種レストラン』など数多くのイマーシブシアターを制作。またコロナ禍において劇団ノーミーツを旗揚げし、株式会社Meetsを創業。『VIVA LA VALENTINE』『夢路空港』『AGASA』といった物語作品や体験型エンタメをプロデュース。現在はNO MORE Inc.に創業メンバーとして参画。Chief Creative Officerとして『ネトフリ極悪プロレス』『思考実験展』などを手掛け、日本発で世界に届く体験型エンタメを生み出すことを目指す。Forbes JAPAN CULTURE-PRENEURS Award2025受賞。

【開催概要】

タイトル：思考実験展 JIKKEN CODE#001ー選ばれし冒険者のいる世界ー

開催期間：2025年12月27日（土）～2026年1月18日（日）10:00～20:00（最終受付18:30）

※12月31日(水)のみ18時までの営業、1月1日(木)は休館日

開催会場：PARCO GALLERY（心斎橋PARCO 14F）

入場料金：4,500円（税込）

体験時間：約60分（1グループ1～5名）

公式WEBサイト：https://shikoujikkenten.com/(https://shikoujikkenten.com/)

公式X： https://x.com/shiko_jikken(https://x.com/shiko_jikken)

公式Instagram：https://www.instagram.com/shiko_jikken/(https://www.instagram.com/shiko_jikken/)

ハッシュタグ： #思考実験展大阪

主催：NO MORE inc. / PARCO

思考実験展とは

「もしも別の世界に行けたなら、あなたはどう生きるのか？」

その問いに、あなた自身の思考で答えを導く、まったく新しい“じぶん没入型”エンターテインメントです。

来場者は物語の主人公として物語世界に入り、TRPGの名作『カタシロ』の作者・ディズム氏が手掛けたシナリオに基づく数々の“答えのない問い”に向き合いながら、自身の価値観を浮かび上がらせていきます。

【ご来場の皆様へ】

この場は、従来の展示やエンターテイメントとは少し異なります。

なぜなら、ここで楽しむのは「考える」という、あなた自身の行為そのものだからです。



この展示の主人公は、何を隠そう、あなた自身です。

あなたの選択、あなたの思考が、本展示を、そしてあなた自身を、もしもの世界へと導いていきます。



もしかすると、最初は少し戸惑うかもしれません。これまでの「見る」展示や、「受け取る」体験とは違う、新しい感覚に驚かれる方もいるかもしれません。



ただし、どうぞご安心ください。

心の声に従って、あなた自身が感じた感覚や自分の思考を、ぜひお話してみてください。

この思考の冒険の先に、あなたはきっと、まだ出会ったことのない「もうひとりの自分」や、大切にしている価値観を発見するはずです。

《冒険の手引き》

◼冒険者登録

・1グループ1～5名/

体験時間は約60分・診断結果をもとに各人の職業を決定

◼魔王城への道程

・従者ルーシェの案内で世界を冒険・

旅の道中で様々な「答えのない問い」に回答

◼魔王城

・???

◼旅のおわり

・皆様の思考実験結果を

株式会社NOMOREについて

NO MOREはリアルな場で人々の五感を揺さぶる「体験型没入エンターテイメント（イマーシブエンターテイメント）」の企画・開発・プロデュースを行う2024年創業のスタートアップです。

「テクノロジーで、人々の記憶に残るストーリー体験を発明する」ことをミッションに、国内外のコンテンツホルダーや商業施設・デベロッパーと連携し、日本発の新しい体験型エンターテイメントを世界へと届けます。

URL：https://nomore.jp/