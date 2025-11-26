【ちえうみPLUS】ちえうみ書評委員・碧海寿広氏による『イン・ザ・メガチャーチ』（日本経済新聞出版）の書評が公開！
【記事】
『イン・ザ・メガチャーチ』（日本経済新聞出版）
朝井リョウ・著
評者・碧海寿広（ちえうみ書評委員）
https://chieumiplus.com/article/c-bookreview20251114(https://chieumiplus.com/article/c-bookreview20251114)
ちえうみ書評委員
専門性の高い中・上級者向けの仏教書を中心に、宗教・哲学・思想書など関連書籍を対象とした新刊書籍を紹介する書評企画。向学心がある読者に向けて紹介することを目的とする。多様な評価と専門的な視点を取り入れたコンテンツの充実化を図ることで、仏教書や宗教書が広く社会で手に取られることをめざす。
〈委員長〉釈 徹宗
〈委員〉大谷由香、碧海寿広、亀山隆彦、君島彩子、白川密成、吉村昇洋
https://chieumiplus.com/bookreviewer
【プロフィール】
碧海寿広（おおみ・としひろ)
武蔵野大学文学部教授。1981年東京生まれ。慶應義塾大学経済学部卒、同大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。博士（社会学）。龍谷大学アジア仏教文化研究センター博士研究員などを経て現職。専門は宗教学、近代仏教研究。著書に『近代仏教とは何か』（青土社）、『高楠順次郎』（吉川弘文館）、『考える親鸞』（新潮選書）、『科学化する仏教』（角川選書）、『仏像と日本人』（中公新書）など。訳書に、鈴木大拙『禅と日本文化 新訳完全版』（角川ソフィア文庫）、クリントン・ゴダール『ダーウィン、仏教、神』（人文書院）。
