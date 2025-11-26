元AV監督・市原克也主宰の「中高年出版」が第２弾『中高年の失恋論』を2025年12月1日に発売
中高年の恋愛は「ときめき」よりも
「喪失と向き合う力」
中高年世代の恋愛や失恋をテーマにした
新刊『中高年の失恋論』が発売される。
著者は64歳のAV監督で編集者の市原克也氏。
本書は、恋愛の心理だけでなく、
福祉や社会学の視点からも注目される一冊である。
人生の後半戦における恋愛の意味を問い直し、
多くの中高年読者に響く内容となっている。
なお、ここで扱われる「喪失」については、
恋愛や失恋に限らず、死別やペットロス、
子離れ、友人関係の変化、健康や体力の衰え、
仕事上の喪失など、
人生のさまざまな領域に広がるのではないか――
というのは、あくまで私の考えである。
読者は本書を通じて、「失う怖さ」を成熟した愛と
自己信頼に変える方法を学ぶことができる。
本書は、失恋を悲劇として終わらせず、
感謝と敬意をもって再解釈することを提案する
書中では、中年以降の失恋についてこう綴られている。
「中年以降の失恋は、若い頃のそれとはまったく違う。
あの頃なら泣き崩れた痛みも、歳を重ねると
『この痛みの向こうに、何かが始まるのでは』
と静かに遠くを見つめるようになる。」
市原克也氏は、長年の経験を通して、恋愛における「失う怖さ」
を恐れるだけでなく、それを成熟した愛に変える方法を説く。
今の愛を大切に扱う姿勢、失っても自分を支えられる力。
どれだけ大切にしても、形は変わる。失う可能性を受け入れつつ、
「私は私を支えられる」という自己安定感を育てることが、
愛の保険となる。
「この別れがあったから、今の私がある。
終わった恋の思い出が新たな自分の物語として再起動される。
それもひとつの幸運のギフトだろう。」
福祉や社会学の観点からも、
中高年の恋愛は孤立防止や精神的健康に寄与する
重要なテーマとされる。
市原克也
1961年、兵庫県芦屋市生。
筑波大学中退後、上智大学文学部を卒業。
舞台経験や雑誌編集者としてのキャリアを経て、
27歳でAV男優としてデビュー。
代々木忠監督の長寿AVシリーズ160本以上に
出演し監督としての作品も多い。
コラムニスト・執筆家として競馬本など著書多数。
東スポ「トリガミ哀歌」毎週金曜日連載中。
https://x.gd/Y17Rt
書名： 『中高年の失恋論』
著者： 市原克也（AV監督・編集者）
発行： 中高年出版
発売日： 2025年12月1日
https://x.gd/sDCKw
書名： 『中高年の恋愛論』
著者： 市原克也（AV監督・編集者）
発行： 中高年出版
発売日： 2025年11月1日
各種SNSでも情報を発信中。最新情報は以下から
YouTube：https://www.youtube.com/@chukonen.channel
X（旧Twitter）：https://x.com/chukonen?s=21
Instagram：https://www.instagram.com/chukonen.ch?igsh=MXBteW5lc3o4ZjRjZQ%3D%3D&utm_source=qr
中高年世代向けの新しい情報発信拠点として、
今後も多彩な企画やコンテンツを展開する予定だ。
配信元企業：合同会社濱中プロダクション
プレスリリース詳細へ