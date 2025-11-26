株式会社KURUKURU (本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛) が展開するスーツケースブランド **「MAIMO」** が、Amazon公式ストアにてセール価格で販売中です。

**Amazon ブラックフライデー**対象商品は**、**

●期間先行セール：11月21日（金）00:00～11月23日（日）23:59 、●ブラックフライデーセール：11月24日（月）00:00～12月1日（月）23:59

の両期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。

※在庫がなくなり次第終了となります。

おすすめの人気商品

【 Airstep（Mサイズ）】

**軽さと静けさを両立。2.5kgの“旅の伴侶**

超軽量素材RPOを採用し、Mサイズでわずか約2.5kgながら、容量約40Lという圧倒的な収納力を実現。機内持ち込み可能なコンパクト設計でありながら、1～4泊の旅行にも対応します。MAIMOならではの静音仕様「HINOMOTO × 三菱ケミカル SILENT RUN」搭載で、早朝・深夜の移動でも音が気になりません。さらに、TSA認可ダイヤルロックや六角レンチで交換可能なスペアキャスターまで付属し、セキュリティとメンテナンス性も抜群。機能もデザインも“旅慣れたプロ”も納得の一品です。

【GranFrame（Sサイズ）】

**見た目も機能もスマート。旅を格上げするスーツケース**

アルミ調の上質な質感と、ドイツ製ポリカーボネートによる軽量・高耐久ボディで、見た目も使い心地もスマートなスーツケース。HINOMOTO×三菱ケミカル共同開発の「SILENT RUN」キャスターを採用し、驚くほど静かな走行性を実現。付属の六角レンチで簡単に交換でき、ストッパー機能付きで電車移動も安心。アルミ合金フレームと4つのコーナーパッドが衝撃や雨から荷物を守り、TSAロック搭載で海外旅行も安心です。立てたまま開けられる便利な前開き構造で、機内持ち込みサイズながら約36Lの大容量。防水ポケット付きの仕切りで、濡れた衣類や小物もすっきり整理できます。

【STAND U（XLサイズ）】

**圧倒的大容量。長期滞在でも安心のXLサイズ**

「MAIMO STAND U／COLOR YOU Kei XL（約151L）」は、遠征・長期旅行・出張など大量の荷物を必要とするシーンに最適な超大容量スーツケースです。151Lという業界トップクラスの収納力を備えながら、STAND Uは約6.6kg、COLOR YOU Keiは約5.6kgと驚くほど軽量。大型静音キャスターで滑らかな走行を実現し、電車内や坂道で役立つストッパーも搭載しています。さらに、立てたまま荷物の出し入れができるフロントオープン機能により、移動中の利便性が格段に向上。デザイン性・軽さ・収納力を兼ね備えた、“持つストレスを最小化する”次世代スーツケースです。

累計販売数12万台突破のトラベルブランド「MAIMO」とは

コロナウィルスが猛威を奮っていた2021年に立ち上がった、日本発祥のブランドです。おかげさまで累計販売数は12万台を突破。ブランド立ち上げからわずか1年で「2022年度OMOTENASHI Selection」で金賞を受賞、他社販売サイトでレビュー平均4.7を記録するなど、多くの人に評価を受けています。これからもスーツケース業界の常識に囚われない、珠玉の商品とサービスで ”お客様に寄り添うトラベルブランド” を目指しつづけます。

MAIMOが誇る「安心の品質とサポート」

MAIMOのスーツケースは、信頼性の高い専用工場で製造されており、2024年には年間出荷数約100万台を記録しています。耐久性にもこだわり、業界平均の約2.5倍にあたる試験数を実施することで、日常から過酷な旅まで安心して使用できる品質を実現。さらに、スーツケース内装のQRコードから購入者専用のサポートサイトへ簡単にアクセスでき、アフターサポートも万全です。

会社概要

株式会社KURUKURU「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。会社名：株式会社KURUKURU代表者名：関沢 康寛所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1公式HP：https://www.kurukuru.co.jp