³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ØÂô¹¯´²) ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É**¡ÖGOKUMIN¡×**¤¬¡¢Amazon¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£**Amazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー**ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï**¡¢**¡ü´ü´ÖÀè¹Ô¥»ー¥ë¡§11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë00:00～11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë23:59 ¡¢¡ü¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥»ー¥ë¡§11·î24Æü¡Ê·î¡Ë00:00～12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤ÎÎ¾´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§Amazon・GOKUMIN公式オンラインストア
¡Ú¤â¤Á¥¹¥Õ¥ìÈ©³Ý¤±ÉÛÃÄ¡Û
**·Ú¤µ¤È²¹¤â¤ê¤ò°ìËç¤Ë¡¢¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó³Ý¤±ÉÛÃÄ**¶õµ¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Õ¥ì¤ï¤¿¤È¡¢Ä¶¶ËºÙ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ë¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢·Ú¤µ¤ÈÊÝ²¹À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥ªー¥ë¥·ー¥º¥óÂÐ±þ¤Î³Ý¤±ÉÛÃÄ¤Ç¤¹¡£¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÅÁ¤ï¤ë¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤È¥¹¥Õ¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¼ì¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤êÃæ¤ï¤¿¤¬ÊÐ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¿²ÊÖ¤ê¤·¤Æ¤â¤Õ¤¯¤é¤ß¤¬¶Ñ°ì¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Âð¤Ç´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤ËÀ¶·é¤µ¤ò¥ー¥×¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶ËÃÈ¥µー¥â¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥Ä¡Û
**Êñ¤Þ¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Åß¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥Ù¥Ã¥É¥·ー¥Ä**´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤³¤½Íê¤ì¤ëµæ¶Ë¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥Ù¥Ã¥É¥·ー¥Ä¤Ç¤¹¡£É½ÃÏ¤Ë¤Ï¹³¶Ý¡¦ËÉ½²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿µÛ¼¾È¯Ç®¥Õ¥é¥ó¥Í¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Î¢ÃÏ¡¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÊÝ²¹À¤È²÷Å¬¤ÊÈ©¿¨¤ê¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÃÏ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿²¼¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Åß¤Î´¨¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¤âËüÇ½¡£Éß¤¯¤À¤±¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤êÃÈ¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢½¢¿²»þ¤Î¥Ò¥ä¤Ã¤È´¶¤ò·Ú¸º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯²÷Å¬¤Ê¿²¿´ÃÏ¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£¶Ë´¨¤ÎÌë¤Ë¤â°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤ëÁÇºà¤ÈÀß·×¤Ç¡¢ËèÈÕ¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î²¹¤â¤ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥·¥ë¥¯Ëí¥«¥Ðー¡Û
**¤·¤Ã¤È¤ê±ðÈ±¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«ÁÇÈ©¤ØÆ³¤¯¹âÌ©ÅÙ¥·¥ë¥¯¤Î¤Þ¤¯¤é¥«¥Ðー**ÈþÈ±¡õÈþÈ©¤ò³ð¤¨¤ëìÔÂô»ÅÍÍ¤Î¥Ô¥íー¥±ー¥¹¡£É½ÌÌ¤Ë¤ÏºÇ¹âµé¥é¥ó¥¯¡È6A¥°¥ìー¥É¡É¤ÎÅ·Á³¥·¥ë¥¯100¡ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á¡°Ý¤¬¶Ë¤á¤ÆºÙ¤«¤¯³ê¤é¤«¤Ê¤¿¤á¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÈ±¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤¤äÈ©¤ÎËà»¤¥À¥áー¥¸¤òÍÞ¤¨¡¢ÍâÄ«¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤Þ¤È¤Þ¤ë¥Ä¥äÈ±¤È¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£25Ìè¤È¤¤¤¦¹âÌ©ÅÙ¥·¥ë¥¯¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥·¥ë¥¯¤ÎÌó2ÇÜ¤ÎÁ¡°ÝÌ©ÅÙ¤Ç¡¢ÌÓ±©Î©¤Á¤Ë¤¯¤¯Ä¹¤¯¸÷Âô¤ÈÉ÷¹ç¤¤¤ò¥ー¥×¡£¤Þ¤¿¡¢´¥Áç¡¦¥à¥ì¤ËÇº¤à°ìÇ¯Ãæ¤Î²÷Ì²¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤ËÍ¥¤ì¤¿¥·¥ë¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢ÏÃÂê¤ÎCICA¡Ê¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£µÛÊü¼¾À¤â¹â¤¯¡¢ÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô 200Ëü¸Ä ¡ÖGOKUMIN¡×¤È¤Ï
Ì²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¬Ê¡¤Ê°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤«¤é¡£ÆüËÜÈ¯¤Î¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGOKUMIN¡×¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¿²¶ñ¤ò¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ ¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡ØAmazon.co.jp ÈÎÇä»ö¶È¼Ô¥¢¥ïー¥É2023 ºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2Ç¯Ï¢Â³¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉôÌç»°´§Ã£À®¤Ê¤É¼õ¾ÞÎò¤âÂ¿¿ô¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£SDGs¤Ç¤âëð¤ï¤ì¤ë·ò¹¯Åª¤ÇË¤«¤ÊËèÆü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÁª¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU¡Ö¤Ò¤È¤¬¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¤Ò¤È¤Ø¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¡× ¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤êÆÏ¤±¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURUÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§´ØÂô ¹¯´²½êºßÃÏ¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1¸ø¼°HP¡§https://www.kurukuru.co.jp